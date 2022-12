Nhà Trắng lên tiếng về bữa ăn tối của ông Trump

Nhà Trắng hôm 28/11 chỉ trích ông Donald Trump vì đã ăn tối cùng người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng Nick Fuentes, khẳng định những thế lực tồi tệ sẽ không có chỗ ở Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Ảnh: Reuters.

"Không có chỗ cho những thế lực xấu xa trong xã hội của chúng ta”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trước báo giới. Việc mọi người không lên án cũng là điều nguy hiểm, bà khẳng định, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump khẳng định cuộc gặp gỡ giữa họ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago là vô tình. Tuy nhiên, cuộc gặp cũng vấp phải những lời chỉ trích hiếm thấy từ một số đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson.

Nhà Trắng cũng từng lên tiếng về ông Trump hôm 27/11, khẳng định "sự kỳ thị, thù ghét và bài Do Thái hoàn toàn không có chỗ ở Mỹ, kể cả Mar-a-Lago”.

Tuy nhiên, lần này, bà Jean-Pierre đi xa hơn, nhấn mạnh trách nhiệm của mọi người là lên tiếng chống lại những người phủ nhận nạn diệt chủng bài Do Thái và những người khác có thái độ như vậy.

"Tất cả chúng ta nên lên án điều này. Chúng ta nên rất rõ ràng và khẳng định điều đó bằng những từ ngữ thực sự rõ ràng", bà nói thêm. "Và một lần nữa, đây là điều mà chúng tôi lên án, và chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại điều đó".

Bộ Tư pháp Mỹ mô tả ông Fuentes là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Theo Liên đoàn Chống phát ngôn thù ghét (ADL), ông Fuentes là người theo chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.

Ông từng có phát biểu phủ nhận sự kiện diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II, đồng thời so sánh những người Do Thái bị sát hại trong trại tập trung giống bánh quy trong lò.

Trước đó, vào tối 25/11, ông Trump thừa nhận đã ăn tối với rapper Kanye West (Ye) tại dinh thự Mar-a-Lago, Florida. Ông nói rằng nam rapper này đi cùng bạn bè, một trong số đó là Nick Fuente - nhà bình luận chính trị bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.