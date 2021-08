Nha Trang đưa chợ ra phố, tổ cứu trợ mua giúp giao cho từng nhà dân

Tại các chợ lực lượng dân quân, công an và lãnh đạo xã, phường trực tiếp chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh, an toàn trong phòng chống dịch. "Lượng người đi chợ được quy định theo khung giờ, nên vẫn đảm bảo tốt yêu cầu giãn cách, không tập trung đông người", lãnh đạo UBND phường Phương Sài cho biết.