Nha Trang đón khách Trung Quốc trở lại

Dự kiến Khánh Hòa sẽ đón nguồn khách quốc tế lớn ngay trong quý I/2023. Doanh nghiệp du lịch ở Nha Trang đã bắt tay vào sửa chữa cơ sở vật chất, kiện toàn nhân sự để đón khách.

Lúc 23h50 ngày 21/12, chuyến bay thương mại mang số hiệu KE467 của hãng hàng không Korean Air chở theo 128 khách du lịch đã hạ cánh xuống Nhà ga quốc tế Cam Ranh. Đây là sự kiện đánh giá “bước ngoặt” của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng.

“Việc khai thác lại các chuyến bay thương mại sẽ là tiền đề để các hãng hàng không nước ngoài, không riêng gì Hàn Quốc mà các nước khách thuận lợi trong công tác đưa khách du lịch đến Nha Trang”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, nói.

Dồn dập đón khách quốc tế đầu năm 2023

“Mở cửa hoạt động gần một năm nay nhưng chúng tôi vẫn chỉ hoạt động cầm chừng vì khách đến ít, buộc phải cắt giảm nhân sự để cắt lỗ”, bà Nguyễn Nhật Hằng, quản lý khách sạn Crown Nha Trang, cho biết.

Tuy nhiên, gần một tháng nay khách sạn Crown liên tục đăng tuyển nhân viên để hoàn thiện bộ phận nhân sự, sẵn sàng cho giai đoạn mới.

“Nhiều thông tin về việc khách quốc tế, đặc biệt là khách ở những thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp đầu năm 2023, khách sạn muốn mọi thứ phải sẵn sàng để không bị động trước cơ hội lớn này”, bà Hằng cho biết.

Khách quốc tế tham quan bảo tàng bác sĩ Yersin. Ảnh: X. Thành.

Theo bà Hằng, sau nhiều năm cầm cự thì thông tin khách quốc tế dồn dập đến phố biển dịp đầu năm 2023 chắc chắn không thể vui hơn đối với những người làm dịch vụ du lịch.

Nhiều khách sạn ở Nha Trang ráo riết tuyển nhân sự, sửa sang lại cơ sở vật chất để sẵn sàng đón dòng khách quốc tế đến dịp đầu năm 2023.

Trao đổi với Zing, bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh, cho biết Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hiện đón 20 chuyến bay quốc tế đi và đến mỗi ngày.

Từ ngày 21/12, hãng hàng không Korean Air chính thức khai thác đường bay thương mại đến Cam Ranh, lộ trình Incheon - Cam Ranh - Incheon với tần suất 4 chuyến một tuần. Còn từ 25/12, hãng hàng không VietJet Air sẽ mở thêm chặng bay từ Kazakhstan về Cam Ranh nghỉ dưỡng.

Số chuyến bay từ 26/3/2023 sẽ đạt khoảng 60 chuyến bay/ngày đến và đi ở sân bay quốc tế Cam Ranh. Ngoài ra, hãng hàng không Việt Nam cũng dự kiến bắt đầu khai thác các chuyến bay từ thị trường Trung Quốc từ 1/6/2023. Bà Lê Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh

“Đối với thị trường Trung Quốc, hiện hãng hàng không Vietjet đã có kế hoạch khai thác lại từ 26/3/2023. Ngoài ra, hãng hàng không China Southern (CZ) cũng đã có kế hoạch khai thác lại từ 26/3/2023. Theo như kế hoạch, số chuyến bay từ 26/3/2023 sẽ đạt khoảng 60 chuyến bay/ngày đến và đi ở sân bay quốc tế Cam Ranh. Ngoài ra, hãng hàng không Việt Nam cũng dự kiến bắt đầu khai thác các chuyến bay từ thị trường Trung Quốc từ 1/6/2023”, bà Minh cho biết.

Trước thông tin khách quốc tế dồn dập đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp đầu năm, nhiều doanh nghiệp du lịch tỏ ra phấn khởi và lên kế hoạch để sẵn sàng “chớp cơ hội” này.

Ông Nguyễn Huy Hân, Tổng giám đốc Công ty Việt Asia, cho biết sau 3 năm dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp du lịch thực sự khó khăn nên đón nhận thông tin khách quốc tế trở lại như một “liều thuốc tinh thần”.

“Nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa vì dịch, nên việc khách sẽ đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp đầu năm là niềm vui sướng của không chỉ riêng tôi mà hầu hết anh em làm du lịch”, ông Hân nói và cho biết đã bắt tay vào công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng và kiện toàn lại bộ máy nhân sự để đón khách dịp tới.

“Dịch đã làm thay đổi hoàn toàn, nên chúng tôi sẽ cho thiết kế lại các tour tuyến, chương trình hoạt động trong đó chú trọng các sản phẩm mới ở khu vực phía bắc Nha Trang và vịnh Vân Phong. Du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình hoàn toàn mới”, ông Hân chia sẻ.

Sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết năm 2022 là có thể coi là cột mốc quan trọng cho sự phục hồi của du lịch địa phương. Trong đó các chỉ tiêu du lịch đều vượt kế hoạch, doanh thu du lịch phục hồi 50% so với năm 2019.

Cụ thể, năm nay, doanh thu du lịch Khánh Hòa ước đạt 13.500 tỷ đồng , gấp 5,6 lần so với năm 2021. Số lượt khách lưu trú ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, gấp 4,2 lần so với năm 2021. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt khoảng 250.000 lượt, gấp 10 lần so với năm 2021 và khách nội địa gần 2,3 triệu lượt, gấp 3,9 lần so với năm 2021.

“Thời gian tới Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá thị trường Hàn Quốc. Đây là thị trường không mới nhưng đang có lượng khách dồi dào và tăng trưởng từng tháng. Tỉnh cũng đặt kỳ vọng quý I/2023, thị trường khách Hàn sẽ tăng trưởng đột biến hơn nữa”, bà Thanh nói.

Nhiều khách sạn ở Nha Trang vẫn đóng cửa vì chưa có khách du lịch. Ảnh: Duy Hiếu.

Cũng theo Giám đốc sở Du lịch Khánh Hòa, việc các hãng hàng không đã có kế hoạch mở lại các đường bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh là tín hiệu đáng mừng và sẽ tạo cú hích cho sự phục hồi ngành du lịch sau dịch. “Sở sẽ làm việc với các doanh nghiệp du lịch trong đó lưu ý việc phải chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân sự, tour tuyến và sản phẩm du lịch mới để đón đầu, giữ chân dòng khách quốc tế đầu năm 2023”, bà Thanh thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo Hội khách sạn Khánh Hòa, cũng cho biết hiện tỉnh có hơn 1.100 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 3-5 sao được công nhận là 102 cơ sở, chiếm gần 50% tổng số phòng trên địa bàn.

“Lượng khách chưa đông nên hiện một số khách sạn vẫn đóng cửa hoặc chỉ đón khách ở một số tầng cố định để giảm chi phí. Tuy nhiên, với hơn 20.000 phòng khách sạn ở phân khúc 3-5 sao, nếu có booking lớn từ thị trường khách quốc tế thì các khách sạn sẽ sẵn sàng. Chúng tôi chỉ chờ khách chứ không lo thiếu phòng”, lãnh đạo Hội khách sạn Khánh Hòa cho biết.