Nhà Trắng điều tra sự cố sức khỏe kỳ lạ của 2 quan chức Mỹ

Nhà Trắng cho biết đang điều tra các sự cố sức khỏe không rõ nguyên nhân sau khi hai quan chức Mỹ ở Washington có các triệu chứng tương tự "hội chứng Havana".

Một trường hợp diễn ra vào tháng 11/2020, gần bãi bỏ Ellipse ở phía nam của Nhà Trắng, trong đó một quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia là nạn nhân. Trường hợp còn lại xảy ra với một quan chức Nhà Trắng khi người này đang dắt chó đi dạo ở ngoại ô Arlington của Washington, CNN đưa tin vào ngày 29/4.

Các triệu chứng xảy ra sau khi người này đi ngang qua một chiếc xe tải đang đậu. Một người đàn ông bước ra khỏi xe và đi ngang qua cô.

“Con có của cô ấy bắt đầu đơ ra. Sau đó, cô ấy cũng bắt đầu chói tai, đau đầu dữ dội và ngứa ran một bên mặt”, báo cáo viết.

Nhà Trắng đang điều tra "các sự cố sức khỏe không rõ nguyên nhân" của nhân viên. Ảnh: Arlamy Stock.

“Sức khỏe và hạnh phúc của các công chức Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden. Chúng tôi xem xét tất cả báo cáo về sự cố sức khỏe của nhân viên một cách nghiêm túc”, người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết.

“Nhà Trắng đang hợp tác chặt chẽ với các ban, ngành để giải quyết các sự cố sức khỏe không rõ nguyên nhân và đảm bảo an toàn và an ninh cho những người Mỹ phục vụ trên khắp thế giới. Do chúng tôi vẫn đang đánh giá các sự cố được báo cáo và chúng tôi cần bảo vệ quyền riêng tư của những cá nhân báo cáo sự cố, chúng tôi không thể cung cấp hoặc xác nhận chi tiết cụ thể vào lúc này ”, người này nói thêm.

Các triệu chứng của “hội chứng Havana” bao gồm nghe thấy âm thanh lạ, rồi chóng mặt, buồn nôn, đau đầu dữ dội và mất trí nhớ, một số trường hợp có thể kéo dài trong nhiều năm. Có hàng chục nạn nhân, hầu hết đều ở Cuba và Trung Quốc, và một số ít các trường hợp ở nơi khác.

Sự cố chấn thương não bí ẩn của các quan chức Mỹ lần đầu tiên được phát hiện ở Havana, Cuba vào năm 2016. Học viện các nhà khoa học quốc gia cho rằng hiện tượng này rất có thể là do một số dạng thiết bị năng lượng định hướng gây ra. CIA, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đều đã mở các cuộc điều tra.