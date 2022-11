Nhà Trắng bất ngờ xóa bài về ông Biden sau động thái của Twitter

Nhà Trắng ngày 2/11 đã xóa một bài viết ca ngợi sự gia tăng phúc lợi an sinh xã hội cho người lớn tuổi sau khi Twitter thêm ghi chú “bối cảnh” bên dưới nội dung này.

Nhà Trắng bất ngờ xóa bài sau ghi chú của Twitter. Ảnh: Bloomberg.

Hôm 1/11, Nhà Trắng đã đăng tải một bài viết trên Twitter với nội dung: “Phúc lợi an sinh xã hội cho người cao tuổi đang có mức gia tăng lớn nhất trong 10 năm qua, nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden”. Đến ngày 2/11, bài viết này không còn xuất hiện trên Twitter, Politico đưa tin.

Động thái diễn ra sau khi Twitter thêm một ghi chú “bối cảnh” trong bài viết, chỉ ra rằng sự gia tăng này thực chất xuất phát từ một đạo luật năm 1972 - yêu cầu tự động tăng phúc lợi an sinh xã hội cho người cao tuổi phù hợp với thay đổi về chi phí sinh hoạt.

Theo đó, đoạn chú thích lưu ý rằng mức tăng kỷ lục mà Nhà Trắng đề cập đến có liên quan đến tình trạng lạm phát tăng, đạt mức cao nhất trong 40 năm vào tháng 6.

“Người cao tuổi sẽ nhận được khoản gia tăng phúc lợi an sinh xã hội lớn do điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm, dựa trên tỷ lệ lạm phát”, chú thích cho biết kèm liên kết dẫn đến điều luật này trên trang web chính thức của Sở An sinh Xã hội Mỹ.

Theo mô tả bên dưới chú thích, "ngữ cảnh được bổ sung bởi người dùng Twitter và xuất hiện khi được những người khác đánh giá là hữu ích".

Ban đầu, Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận về “bối cảnh” được Twitter đề cập đến. Tuy nhiên, sau đó, một quan chức Nhà Trắng nói với Politico rằng bài viết bị xóa vì có “điểm chưa hoàn chỉnh”.

Tính năng bổ sung ngữ cảnh này từng được Elon Musk - ông chủ mới của Twitter - khen ngợi vào tuần trước, theo AFP.

"Mục tiêu của chúng tôi là biến Twitter trở thành nguồn thông tin chính xác nhất trên Trái Đất, không liên quan đến đảng phái chính trị", ông Musk viết trên Twitter.