Nha Trang bác thông tin học sinh không tiêm vaccine phải học online

Lãnh đạo TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho rằng có thể giáo viên hiểu chưa đúng công văn kết luận của thành phố dẫn đến triển khai sai.

Sáng 22/8, trao đổi với Zing, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Phan Thanh Liêm cho biết không có chuyện thành phố đưa ra chủ trương học sinh không tiêm vaccine phải học online.

“Thành phố khẳng định không có chủ trương trên. Có thể một số giáo viên hiểu sai công văn kết luận của thành phố hôm 20/8, nên phổ biến chưa đúng. Chúng tôi sẽ làm việc lại với Phòng Giáo dục để đơn vị này truyền tải đúng thông điệp của thành phố, tránh gây hiểu nhầm, lo lắng không cần thiết cho phụ huynh học sinh”, ông Liêm nói.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (bìa trái) kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 tại một trường tiểu học sáng 22/8. Ảnh: T.L.

Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết trong công văn kết luận do chính ông ký hôm 20/8 có nêu rõ: "Giao Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường trực thuộc xây dựng phương án tổ chức năm học mới đảm bảo phòng, chống dịch, trong đó có phương án học trực tuyến đối với những trường, lớp có tỷ lệ tiêm chủng thấp, khả năng lây lan dịch bệnh cao".

“Trong công tác phòng, chống dịch phải có phương án dự phòng các tình huống. Chỉ đạo trên không nằm ngoài chủ trương đó và đã được UBND tỉnh, Sở Giáo dục quán triệt từ ngày đầu có dịch đến nay”, ông Liêm nói thêm.

Trước đó, trong các ngày 20-21/8, nhiều phụ huynh nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm về việc đưa con em đi tiêm vaccine trước thềm năm học mới.

“Trước đó, nhà trường thông báo việc tiêm vaccine cho con em trên tinh thần tự nguyện. Một ngày sau, giáo viên lại nhắn nếu con em không tiêm đầy đủ các mũi sẽ bố trí học online, không học trực tiếp trên lớp nên tôi khá lo lắng”, chị H. ngụ xã Vĩnh Thạnh cho biết.

Còn anh C. có con học lớp 4, kể con mình mới mắc Covid-19 chưa được 3 tháng nên không thể đưa đi tiêm. “Nếu không tiêm mà con phải ở nhà học online sẽ rất thiệt thòi so với các bạn”, anh C. nói.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định không có chủ trương cho các cháu chưa tiêm vaccine phải học online. “Tỉnh sẽ có ý kiến với Sở GD&ĐT và chấn chỉnh nếu có sự việc trên”, vị lãnh đạo này nói.

Hôm 19/8, Phòng GD&ĐT TP Nha Trang cũng có công văn phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19, sẵn sàng cho năm học 2022-2023 trên địa bàn.

Theo ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng GD&ĐT Nha Trang, động thái trên được thực hiện sau khi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 đảm bảo an toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023.

Theo đó, Phòng GD&ĐT Nha Trang phấn đấu đến hết ngày 30/9, các trường học vận động chỉ tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các lứa tuổi đạt từ 95% trở lên.

Đáng chú ý, trong công văn của Phòng GD&ĐT TP Nha Trang nêu: “Kết quả tiêm chủng là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua trong năm học 2022-2023”.

Sau khi nhận công văn trên nhiều giáo viên tỏ ra lo lắng vì tỷ lệ tiêm chủng của trường còn rất thấp khi ngày tựu trường cận kề.

“Nắm bắt sơ bộ, trường mình mới đạt tiêm chủng mũi 1 trên 50%, mũi 2 rất ít. Hai tuần nay giáo viên cũng tích cực vận động phụ huynh đưa con em đến các cơ sở y tế hoặc trực tiếp phòng y tế trường để tiêm vaccine nhưng số người đi rất hạn chế”, cô L., hiệu trưởng một trường, cho biết.

Cũng theo cô L., nếu Phòng GD&ĐT lấy tiêu chí kết quả tiêm chủng để đánh giá bình xét thi đua cuối năm sẽ rất khó cho các trường, vì đa phần tâm lý phụ huynh vẫn còn e dè khi đưa con đi tiêm chủng khi ngày tựu trường đã cận kề.

Trong khi đó, các giáo viên chủ nhiệm cũng đau đầu khi tỷ lệ học sinh tiêm vaccine thấp. “Trường yêu cầu phải vận động các em đi tiêm nhất là mũi 1 và 2. Giáo viên áp lực khi tỷ lệ tiêm của các em còn thấp quá”, một giáo viên tiểu học nói.

Trong văn bản gửi các trường mới đây, Phòng GD&ĐT Nha Trang yêu cầu hết tháng 9, các cơ sở giáo dục, trường học vận động chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lứa tuổi đạt từ 95% trở lên.