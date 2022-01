Nhà thơ Trần Lê Khánh đoạt giải Thơ của năm

Tập thơ “Xứ - Rung một ngọn mây” của nhà thơ Trần Lê Khánh đã trở thành tác phẩm thơ duy nhất giành giải xuất sắc Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021.

Sáng 15/1, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021.

Trong năm qua, ban tổ chức nhận được 375 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 55 Hội VHNT tỉnh, thành phố gửi xét giải thưởng. Trong 9 tác phẩm có giá trị xuất sắc của 9 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, Xứ - Rung một ngọn mây của tác giả Trần Lê Khánh trở thành tập thơ duy nhất của năm đoạt giải xuất sắc.

Nhà thơ Trần Lê Khánh (áo trắng) cùng các tác giả đoạt giải xuất sắc Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - bày tỏ giải thưởng văn học nghệ thuật của năm mang tầm cỡ quốc gia, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Năm 2021, tròn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, trong bối cảnh quốc tế còn phức tạp, khó khăn, đất nước ta phải gồng mình lên chống lại đại dịch Covid-19, nhưng văn, nghệ sĩ thuộc các thế hệ trên khắp mọi miền đất nước vẫn hăng hái sáng tác những tác phẩm có chất lượng cao, phục vụ công chúng bạn đọc, phụng sự Tổ quốc cho hôm nay và mai sau.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: “Về thơ, lần này đặc biệt có tác phẩm xuất sắc là tác phẩm do Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam đã xét và đề nghị trao tặng. Đó là tập thơ Xứ - Rung một ngọn mây của tác giả Trần Lê Khánh. Mặt bằng thơ năm nay có chiều sâu, các tập thơ đều có chất lượng tốt, đề tài đa dạng, phong phú”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho hay năm nay, về phía Hội Nhà văn Việt Nam, tập thơ Xứ - Rung một ngọn mây được đánh giá cao nhất. Tác giả Trần Lê Khánh mang đến giọng điệu thơ lục bát riêng biệt, ở đó chứa đựng không chỉ thi pháp mới của thể thơ mà còn cả những vấn đề nhân sinh, con người và đi vào chiều sâu tâm hồn, những vấn đề của văn hóa, thế giới tâm linh.

“Đặc biệt, ông đã tạo ra những câu lục bát hoàn toàn bất ngờ và mới mẻ. Chúng ta có thể gặp nhiều câu thơ khiến người đọc giật mình, bất ngờ”, ông Thiều nói.

Tập thơ Xứ - Rung một ngọn mây.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, những câu thơ lục bát tưởng khó có thể làm mới đã được Trần Lê Khánh mang đến vẻ đẹp mới, tiếp cận vấn đề đương đại nhưng lại chìm sâu trong tầng lớp văn hóa Việt. Ông cho rằng đó là một điểm nhấn, thành công quan trọng của tập thơ.

“Trần Lê Khánh đã thoát đi được những cách thức, con đường của thơ lục bát. Chúng ta thường nghĩ rằng làm thơ lục bát bây giờ rất khó, nó sẽ rơi vào duy cảm là chủ yếu. Rất nhiều người nỗ lực đổi mới thơ lục bát nhưng không thành công. Ngay như bản thân tôi cũng đã nỗ lực làm và đổi mới thơ lục bát nhưng cũng không thoát được duy cảm của bản thân. Trần Lê Khánh đã mang đến một tư duy triết học vào trong tập thơ Xứ - Rung một ngọn mây”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói.

Nhà thơ Trần Lê Khánh (sinh năm 1971) hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Xứ - Rung một ngọn mây của ông gồm hơn 100 bài thơ được đánh số thứ tự “Xứ 1”, “Xứ 2”, “Xứ 3, “Xứ 4”… “Xứ 100”, “Xứ 101”. Điều này cho thấy tác giả có ý thức hình thành một tác phẩm theo mạch cảm xúc thống nhất, mới mẻ, hiện đại.

Trước thành công của Xứ - Rung một ngọn mây, tuyển tập Sự bắt đầu của nước (The Beginning of Water) của tác giả Trần Lê Khánh cũng là một điểm nhấn, đánh dấu sự thành công của nhà thơ. Năm 2021, The Beginning of Water được Bruce Weigl - nhà thơ, dịch giả người Mỹ - chuyển thể và được công chúng, bạn đọc tại Mỹ đón nhận.

Nhà thơ Bruce nhận định thơ Trần Lê Khánh khác biệt với thơ đương đại không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với nền thơ hiện đại thế giới. Tinh thần của những bài kệ huyền bí phương Đông đã được thăng hoa và rọi sáng bởi sự huyền bí siêu hình hơn.

Các tập thơ của tác giả Trần Lê Khánh đã xuất bản (NXB Hội nhà Văn Việt Nam) bao gồm: Lục bát múa (2016), Dòng sông không vội (2017), Ngày như chiếc lá (2018), Lục bát múa trọn bộ (2018), Giọt nắng tràn ly (2019)…

Cũng trong buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao giải thưởng cho 3 tác phẩm đoạt giải A, 14 tác phẩm đoạt giải B, 16 tác phẩm đoạt giải C, 27 giải khuyến khích và 2 giải Tác giả trẻ. Các tác phẩm tham gia năm 2021 được đánh giá chất lượng mặt bằng chung có nhiều đổi mới, đa dạng về chủ đề, thể loại so với những năm trước.