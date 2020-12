Nhà thờ Phú Cường nằm ở tỉnh nào?

7. Ngoài Thủ Dầu Một, Bình Dương còn có thành phố nào? TP Dĩ An

TP Thuận An

Cả 2 thành phố trên Ngoài Thủ Dầu Một, Bình Dương còn có 2 thành phố khác là Dĩ An, Thuận An. Đây là 2 thành phố vừa được thành lập vào đầu năm 2020 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc Chiến.