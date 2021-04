Nhà thờ nào hơn 800 năm tuổi, thu hút 12 triệu khách du lịch mỗi năm?

Câu 1: Nhà thờ Đức Bà Paris còn có tên gọi khác....? Our Lady Of Paris

Notre Dame Cathedral

Notre Dame de Paris

Cả 3 đáp án trên Nhà thờ Đức Bà Paris được biết đến với nhiều tên gọi khác như Notre Dame Cathedral, Our Lady Of Paris (Đức Mẹ Paris), Notre Dame de Paris…Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Pháp, nơi không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo, mà còn là một biểu tượng cho nghệ thuật và kiến trúc đặc sắc, niềm tự hào của người dân nước Pháp.