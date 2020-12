Nhà thờ nào cao nhất Việt Nam?

3. Nhà thờ nào lưu giữ sách quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam? Nhà thờ Phủ Cam

Nhà thờ Mằng Lăng

Nhà thờ Lớn Hà Nội Nhà thờ Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) nằm trong khuôn viên rộng 5.000 m2 giữa vùng núi rừng. Công trình thể hiện vẻ đẹp của kiến trúc Gothic, có màu xám xanh rêu phong, cổ kính. Đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, tức "Phép giảng tám ngày" của linh mục Alexandre de Rhodes, in tại Italy năm 1651. Ảnh: Huyne_1796.