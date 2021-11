Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường là điểm check-in nổi tiếng ở đâu?

Ghé làng tre Phú An, Bình Dương, du khách ngoài check-in có thể tham gia các hoạt động nào? Tham quan

Ăn uống

Dã ngoại

Tất cả phương án trên Làng tre Phú An nằm ở xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km. Đến đây, du khách có thể hòa vào không gian xanh mát của làng tre, trú nắng dưới những mái vòm xanh mát rượi và trải nghiệm khung cảnh, con đường mòn đậm chất làng xưa. Đây là khu bảo tồn sinh thái tre và thực vật, cũng là làng tre lớn nhất Đông Nam Á. Tại đây, du khách có thể tham quan, ăn uống và tham gia vui chơi, dã ngoại với nhiều hoạt động lý thú.