Nhà thờ bên dòng kênh xáng Xà No

Nhà thờ Vị Hưng ở TP Vị Thanh, tỉnh Kiên Giang Nhà thờ Vị Hưng ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nằm bên bờ kênh xáng Xà No thơ mộng. Không giống nhiều nhà thờ khác, công trình kiến trúc này nổi bật với hình ảnh các mái đầu đao uốn cong, mang phong cách kiến trúc phương Đông. Ảnh: Bùi Thụy Đào Nguyên.