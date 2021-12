Nhà thiết kế Việt nỗ lực vượt qua sự an toàn

Trong đêm bế mạc của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021, nhà thiết kế Hoàng Quyên mang đến bộ sưu tập tạo cảm giác vô thực với những bộ váy nhiều màu sắc.

Đến với chân trời mới

Nhiều lần đồng hành cùng Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, thương hiệu Tiny Ink by Hoàng Quyên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong giới mộ điệu bởi phong cách thiết kế vẽ tay thủ công. Đến với sự kiện năm nay, cô mang tới bộ sưu tập "New Horizon", tượng trưng cho nỗ lực vượt qua điểm an toàn để thấy "chân trời mới", bản thân khác biệt, phá cách, trẻ trung và tự do hơn. Những thiết kế mang nét phóng khoáng pha chút ngẫu hứng đến từ cao nguyên. Cách trang điểm cho người mẫu với những đường viền quanh mắt tạo cảm giác đeo kính ảo giác, đến với chân trời tràn ngập ánh sáng xanh trong lành.

Kết hợp yếu tố truyền thống

Bộ sưu tập gồm những thiết kế mang tính ứng dụng cao, có thể mặc được nhiều dịp với phần tay bồng, chiết eo đặc trưng. Nhà thiết kế tạo điểm nhấn với phần cổ viền uốn lượn, tạo nét mềm mại hơn. Xuyên suốt bộ sưu tập, khán giả còn thấy sự xuất hiện của những mẫu váy xẻ tà lấy cảm hứng từ áo dài truyền thống. Điểm nhấn còn nằm ở những mẫu áo khoác dáng gile bồng bềnh, mang đến cảm giác vô thực. Bên cạnh đó, thương hiệu còn lồng ghép những chiếc túi thắt lưng hay túi xách tay với dây màu sắc để tăng tính hiện đại.

