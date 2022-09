Nhà thiết kế Việt đưa sao Kpop lên sàn diễn ở Mỹ

Peter Do là nhà thiết kế đầu tiên hợp tác với dàn sao xứ kim chi tại Tuần lễ thời trang New York.

Người tiên phong

Jeno trở thành ngôi sao Kpop đầu tiên xuất hiện trên sàn catwalk thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York với vai trò first face. Peter Do là người làm được điều này. Bên cạnh đó, Shohei và Eunseok - hai thành viên chưa debut cũng xuất hiện trên sàn diễn. Seulgi của Red Velvet ngồi ở hàng ghế đầu. Theo Vogue, mối quan hệ giữa nhà thiết kế gốc Việt và SM Entertainment đã bắt đầu từ Met Gala 2022 hồi tháng 5 khi Johnny (NCT) diện trang phục của anh. “Tôi cảm thấy có duyên với các nghệ sĩ từ thế giới Kpop. Họ cống hiến vì nghệ thuật. Còn trong giới thời trang, rất ít người nhận ra mức độ khốc liệt đằng sau hậu trường để đạt được sản phẩm cuối cùng. Từ đó, tôi mong muốn hợp tác để viết nên trang mới cho thương hiệu”, nhà thiết kế chia sẻ.

Làm đồ cho nam giới theo cách khác

Chịu sự ảnh hưởng không ít từ Phoebe Philo, thiết kế dành cho nam giới của Peter Do thể hiện sự “bình đẳng”. Như cách Dazed bình luận: “Bộ sưu tập nam giới lần này không thực sự dành cho nam giới”. Trên tầng 59 của một tòa nhà ở New York (Mỹ), người mẫu xuất hiện với những đôi giày cao gót, mặc váy. Trong khi đó, người mẫu nữ mặc những chiếc áo ba lỗ xuyên thấu, để lộ cơ thể. Bộ sưu tập Xuân - Hè 2023 của Do có điểm nhấn là bờ vai rộng, chiết eo, váy xếp ly, áo khoác hờ hững. Có thể thấy, bộ sưu tập này cũng phá bỏ mọi giới hạn về giới tính nhưng không quá rõ ràng như các thiết kế Thu - Đông 2022 tại Miu Miu. Peter Do giữ mọi thứ ở mức vừa phải qua những tông trung tính và tạo cảm giác bất kỳ ai cũng có thể khoác lên trang phục của anh.