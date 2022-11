Nhà thiết kế trẻ nghĩ khác đi về bao bì để kiến tạo tương lai

Cuộc thi SCGP Packaging Speak Out 2022 thu hút nhiều ý tưởng với tư duy đề cao tính tái chế, tái sử dụng sáng tạo, mở ra tương lai phát triển bền vững cho ngành thiết kế bao bì.

“Sống xanh” đang từng ngày có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng. Không dừng lại ở việc giảm thiểu sử dụng tài nguyên thiên nhiên hay hạn chế hoạt động có tác động tiêu cực đến môi trường, mở rộng hơn, “sống xanh” hướng đến việc đáp ứng nhu cầu đời sống hàng ngày nhưng không làm suy kiệt tài nguyên tương lai.

Nhiều thói quen “mới” được hình thành từ lối sống xanh, trong đó có cả cách thay đổi góc nhìn cũng như ý thức sử dụng bao bì.

Bao bì không đơn thuần là vỏ bọc ngoài sản phẩm

Khác với giai đoạn nhìn nhận bao bì chỉ là phần phụ, giờ đây, nhiều bạn trẻ khi tiếp nhận, sử dụng sản phẩm bất kỳ chú ý hơn đến tính đa dụng, tính nhận diện thương hiệu và đặc biệt là tác động của bao bì đến môi trường.

Chính từ việc thay đổi quan niệm về bao bì, giới trẻ dần không còn xem chúng là vỏ bọc bảo vệ sản phẩm. Họ chuyển góc nhìn để mỗi bao bì đều có thể trở thành vật dụng hữu ích, có tính tái sử dụng hoặc tái chế cao. Không khó để tìm gặp trên Internet nhiều ý tưởng sáng tạo từ bao bì như tái sử dụng túi giấy thành giỏ xách, dùng hộp carton làm đồ chơi trẻ em, tận dụng vỏ hộp sữa làm chậu cây trang trí bàn làm việc…

Bao bì đã và đang trở thành “nguồn cảm hứng” sáng tạo dồi dào cho cộng đồng theo đuổi lối sống xanh.

Nắm bắt tâm lý ấy của giới trẻ, cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam lấy cảm hứng từ chủ đề “Nghĩ khác vì một thế giới tốt đẹp hơn” (Rethink for Better Normal). Cuộc thi không chỉ mở ra sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ phát huy tính sáng tạo, mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế bao bì và tái định nghĩa bình thường mới, hướng đến tương lai phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

“Làn sóng” mới cho ngành thiết kế bao bì

Phát động từ tháng 8, cuộc thi SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam đưa tiêu chí bền vững - “Nghĩ khác đi vì thế giới tốt đẹp hơn” thành đề bài cho cá nhân, đội nhóm tham gia. Các nhà thiết kế trẻ có thể tham gia thiết kế bao bì bền vững ở 2 hạng mục “Dễ tái chế” (Easy to recycle) hoặc “Tái sử dụng sáng tạo” (Upcycle).

Trong cuộc thi năm nay, bên cạnh giấy - vật liệu quen thuộc được nhiều người nghĩ đến khi có khả năng tái chế cao, nhóm Goi Gon còn sử dụng mo cau để làm hộp đựng xà phòng Q-tub. Không chỉ đáp ứng tiêu chí dễ tái chế, bao bì từ vật liệu này còn đảm bảo tính phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường và tối ưu về mặt kinh tế.

Hộp đựng xà phòng Q-tub làm từ mo cau.

Với hạng mục “Tái sử dụng sáng tạo" (Upcycle), cuộc thi cũng khuyến khích ý tưởng thiết kế đề cao tính nguyên bản, làm tăng vòng đời của bao bì bằng phương pháp thay đổi hình dạng (Transformation). Bất cứ nếp gấp, cắt hoặc lỗ thủng có sẵn trên bao bì từ ban đầu được giữ nguyên trong quá trình sản xuất nhưng vẫn đảm bảo người dùng có thể dễ dàng thay đổi hình dạng bao bì để tái sử dụng.

Các thí sinh mang đến cho SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam nhiều ý tưởng Upcycle với khả năng “biến hóa” đầy ngạc nhiên, chứng tỏ bao bì sản phẩm không phải rác thải. Chúng ta hoàn toàn có thể mang đến sức sống mới cho bao bì, biến việc sống xanh trở nên dễ dàng hơn với mỗi người.

Đội QIN trình bày ý tưởng biến hộp bánh Trung thu thành lồng đèn.

Xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi năm nay, đội Qin lấy cảm hứng từ nghệ thuật origami để biến hộp bánh trung thu thành lồng đèn. Nhiều ý tưởng khác cũng được đánh giá cao tại vòng chung kết như hộp đựng hướng dương của đội 3-pack, hộp kẹo dẻo mở thành bàn cờ của đội Magic Cat, thiết kế hộp bìa cứng thành kệ giày hoặc giá đỡ điện thoại…

Những sản phẩm độc đáo được giới thiệu trong cuộc thi như củng cố thêm niềm tin nhà thiết kế trẻ sẽ tiếp tục mang đến nhiều đổi mới về kiểu dáng, chức năng và giá trị cho ngành công nghiệp bao bì hiện đại.

Các đội thể hiện tốt phần thi cũng như lan tỏa nhiều ý tưởng góp phần mang đến tương lai mới cho ngành thiết kế bao bì tại Việt Nam.

Với hàng loạt ý tưởng sáng tạo, cuộc thi SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam tái khẳng định tiềm năng của giới trẻ về thiết kế hữu ích và sáng tạo. SCGP tự hào đảm nhận vai trò đồng hành và truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế trẻ trong hành trình chuyển đổi, mở ra tương lai bền vững hơn cho ngành thiết kế bao bì Việt Nam.