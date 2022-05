Nhà thiết kế phản đối Kim Kardashian mặc váy của Marilyn Monroe

Sự kiện Met Gala 2022 đã trôi qua, song việc Kim Kardashian mặc váy của minh tinh Marilyn Monroe vẫn gây tranh cãi.

STheo People, trong cuộc phỏng vấn mới với Entertainment Weekly, nhà thiết kế Bob Mackie (người vẽ phác thảo mẫu váy của Marilyn Monroe) hàm ý chỉ trích Kim Kardashian.

Khi được hỏi về việc ngôi sao truyền hình thực tế mặc mẫu thiết kế huyền thoại lên thảm đỏ Met Gala, nhà thiết kế 82 tuổi nói: "Tôi nghĩ đó là sai lầm lớn. Marilyn là một nữ thần. Và chiếc váy được thiết kế riêng cho cô ấy. Không ai có được những bức ảnh đẹp như Marilyn. Không một ai nên mặc chiếc váy đó".

Bob Mackie phản đối Kim Kardashian mượn váy của minh tinh Marilyn Monroe. Ảnh: Getty.

Quay ngược lại năm 1962, khi ấy, Bob Mackie làm trợ lý cho Jean Louis. Bob Mackie vẽ phác thảo, còn Jean Louis hoàn thiện mẫu váy gợi cảm. Marilyn Monroe được cho là phải chi trả 1.440 USD để có bộ đầm đặc biệt này. Monroe diện chiếc váy đến dự sinh nhật lần thứ 45 của cựu Tổng thống John F. Kennedy.

Sau khi Marilyn Monroe qua đời, thiết kế đính sequin lấp lánh được bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not mua lại với giá 4,8 triệu USD . Bằng mối quan hệ của mình, Kim Kardashian đã mượn chiếc váy để mặc ở sự kiện Met Gala (ngày 2/5).

Kim mặc phiên bản nhái của bộ đầm khi dự tiệc hậu Met Gala. Ảnh: Justjared.

Theo Justjared, Kim chỉ mặc váy thật của Marilyn Monroe khoảng vài phút trên thảm đỏ để chụp hình. Sau đó, nhân viên của bảo tàng Ripley’s Believe It or Not nhanh chóng thu lại. Tại buổi tiệc tối hậu sự kiện, Kim mặc phiên bản nhái, có kiểu dáng và màu sắc tương tự bản chính.

Ngoài nhà thiết kế Bob Mackie, Kim còn bị một số nhân vật trong giới và dư luận chỉ trích. Tiến sĩ Justine De Young, giáo sư lịch sử thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang, cho rằng vẻ ngoài của Kardashian là "vô trách nhiệm và không cần thiết".

"Cô ấy chỉ là bản sao thiếu hoàn chỉnh. Một phần mang tính biểu tượng của lịch sử Mỹ có nguy cơ bị hư hại nặng chỉ để Kim Kardashian chụp ảnh và thể hiện cái tôi", tiến sĩ Young nói.

Scott Fortner, nhà sưu tập kiêm chuyên gia về Marilyn Monroe, chia sẻ: "Khi Marilyn Monroe biết mình có cơ hội đến dự sinh nhật tổng thống Mỹ, cô đã liên lạc với Louis và yêu cầu làm ra chiếc váy có một không hai, đi vào lịch sử và chỉ có Marilyn Monroe mới có thể mặc".