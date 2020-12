Nhà thiết kế Minh Châu ra mắt bộ sưu tập áo dài long phụng quyền quý

Biểu tượng long và phụng trên tà áo dài còn thể hiện sự may mắn và thịnh vượng. Hình ảnh hai linh vật xuất hiện cùng nhau ngụ ý về sự hòa hợp của âm dương, ước nguyện một cuộc sống viên mãn cho những cặp vợ chồng trong ngày cưới. Ảnh: Thuận Thắng.

Áo dài trắng được phối cùng chiếc áo choàng lưới đính kèm chiếc bông hoa trắng to bản tôn lên vẻ thanh lịch của phụ nữ Việt. Ảnh: Thuận Thắng.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

Để theo dõi thêm các hoạt động về Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, độc giả truy cập tại fanpage Aquafina.