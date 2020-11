Nhà thiết kế Minh Châu ra mắt bộ sưu tập áo dài độc đáo

Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3-6/12 tại TP.HCM. Sự kiện lần này quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng, trong đó có nhà thiết kế Minh Châu với hơn 10 năm gắn bó cùng những tà áo dài.

Nhà thiết kế Minh Châu từng để lại dấu ấn bởi sự đan xen ấn tượng giữa nét truyền thống và hiện đại trong mỗi sáng tạo. Tại tuần lễ thời trang năm nay, anh mang đến bộ sưu tập mang tên "Kim Lang", được lấy cảm hứng từ hình tượng nàng dâu.

Về nguồn cảm hứng cho các thiết kế, bộ sưu tập "Kim Lang" chính là kết tinh của sự cảm nhận những điều độc đáo, cảm xúc chân thành của người con gái khi về nhà chồng.

Thương hiệu Áo dài Minh Châu được công chúng biết đến nhờ phong cách sang trọng, quý phái, giúp tôn lên vẻ đẹp của người mặc và phù hợp với mọi vóc dáng.

Từng góp mặt tại Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2019 để đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm, nhà thiết kế Minh Châu khiến giới điệu mộ trong nước và quốc tế mãn nhãn bằng các thiết kế áo dài truyền thống chứa đầy cảm hứng.

Nếu như tại mùa trước, hình tượng anh hướng đến là bà sui thì năm nay sẽ là hình tượng cô dâu trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Bật mí về bộ sưu tập, nhà thiết kế cho biết mỗi bộ trang phục đều chứa đựng những họa tiết, màu sắc, chất liệu và kỹ thuật may khác nhau, nhằm truyền tải thông điệp về việc áo dài phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi.

Tại buổi họp báo Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020, nhà thiết kế Minh Châu đã có màn "nhá hàng" trước 2 sản phẩm của mình. Các thiết kế là sự đan xen giữa nét truyền thống và hiện đại, không những đậm đà nét truyền thống mà còn tiếp cận với xu hướng thời trang mới của thế giới.

Với "Kim Lang", "nàng thơ" của bộ sưu tập được nhà thiết kế Minh Châu hé lộ sẽ là một cô gái có nét đẹp thuần Việt, hơn hết là toát lên được sự yêu đời, lạc quan và cho thấy niềm hạnh phúc khi về nhà chồng.

Với sự đồng hành từ nhãn hàng nước uống tinh khiết số 1 Việt Nam Aquafina và "người anh cả" của làng mốt Việt - nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại). Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

Kết hợp với nhãn hàng Aquafina, BST nhãn chai phiên bản giới hạn của NTK Công Trí hứa hẹn mang đến làn gió mới cho làng mốt Việt, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới thời trang trong nước và quốc tế. Họa tiết trên trang phục được sáng tạo cùng gam màu chủ đạo xanh, trắng và đỏ giống hình ảnh trên thân chai Aquafina theo kiểu Op-art ấn tượng.

