Nhà thiết kế đồng hồ đeo đồng hồ gì

Các thương hiệu đồng hồ lâu năm là sự lựa chọn của nhiều nhà thiết kế trang sức, phụ kiện. Chi tiết tinh xảo và độ bền cao là điều mà các nhà chế tác quan tâm.

Nhà thiết kế phụ kiện Carolina Bucci kết hợp với Audemars Piguet tái tạo mẫu đồng hồ Royal Oak huyền thoại. Ảnh: Carolina Bucci.

Không đeo phụ kiện do bản thân thực hiện, những nhà thiết kế trang sức này sử dụng các mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu khác. Những nhà sản xuất danh tiếng, lâu đời là lựa chọn của họ.

Theo The New York Times, một số nhà chế tác còn hợp tác với các nhãn hàng để phục dựng những mẫu đồng hồ cổ điển mà họ yêu thích. Sức sống vượt thời gian của các món phụ kiện này chính là yếu tố thu hút họ.

Đồng hồ Royal Oak đến từ thương hiệu Audemars Piguet tạo cảm hứng cho Carolina Bucci. Ảnh: Carolina Bucci.

Carolina Bucci

Carolina Bucci là nhà thiết kế trang sức đến từ thương hiệu Florence. Đồng thời, Bucci là Giám đốc sáng tạo của một thương hiệu nữ trang có trụ sở tại London. Sản phẩm đặc trưng của cô là phụ kiện bằng vàng rèn đính đá quý nhiều màu sắc.

Đối với Carolina Bucci, đồng hồ đến từ nhãn hàng Audemars Piguet là ưu tiên hàng đầu. Sau thời gian dài tìm kiếm một món phụ kiện phù hợp, cô đã vô tình thấy chiếc Royal Oak 36 mm bằng vàng của Audemars Piguet khi đi dạo tại Manhattan (New York, Mỹ).

Chiếc Audemars Piguet đầu tiên của Bucci đem đến cơ hội hợp tác cho cô và thương hiệu đồng hồ này. Nhà thiết kế đã nỗ lực mô phỏng lại mẫu Royal Oak huyền thoại trong những lần bắt tay với nhãn hàng này vào năm 2016 và 2018.

Trong lần kết hợp thứ 3 vào năm 2022, Carolina Bucci đã trình làng sản phẩm Royal Oak Selfwinding 34 mm bằng gốm đen, có mặt số với hiệu ứng gương nhiều màu.

Sau thời gian dài chờ đợi, Feng Ji đã sở hữu chiếc Royal Oak đầu tiên của thương hiệu Audemars Piguet. Ảnh: Feng Ji.

Feng Ji

Feng Ji là nhà thiết kế trang sức cao cấp, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Feng J. Các sáng tạo đặc trưng của cô là nữ trang lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Theo Feng Ji, chiếc đồng hồ vàng đến từ nhà sản xuất Patek Philippe là một trong những món đồ đắt giá nhất mà cô sở hữu. Nhà chế tác này đặc biệt yêu thích phần dây đeo bằng vàng, coi đây là món phụ kiện thiết yếu mỗi khi ra đường.

Cô dành nhiều tình cảm cho các sáng tạo của Gerald Genta - người được coi là Picasso của ngành chế tạo đồng hồ. Gần đây, Feng Ji quan tâm đến các sản phẩm của Genta, đặc biệt là chiếc Royal Oak của thương hiệu Audemars Piguet.

Sau thời gian dài chờ đợi, Feng Ji đã sở hữu chiếc Royal Oak đầu tiên, có thể đặt món phụ kiện trong tủ đồ thời trang tại nhà.

Nadine Ghosn thường xuyên đeo món phụ kiện đánh dấu sự kết hợp của Patek Philippe và Tiffany & Co.. Ảnh: Nadine Ghosn.

Nadine Ghosn

Nadine Ghosn là người sáng lập thương hiệu trang sức, phụ kiện Nadine Ghosn Jewelry tại London (Anh). Cô được biết đến với chiếc nhẫn hamburger độc đáo, lạ mắt.

Ghosn sở hữu một chiếc đồng hồ siêu mỏng Vacheron Constantin Patrimony. Đây cũng là món đồ gia truyền, được ông của cô để lại. Để món phụ kiện trở nên nữ tính, thời thượng hơn, nhà thiết kế trang sức này đã thay thế dây đeo cũ bằng dây da cá sấu.

Thường xuyên nghiên cứu và tìm kiếm những món phụ kiện cổ, đã ngừng sản xuất tại các cửa hàng đồ cũ, Nadine Ghosn vô tình bắt gặp và thấy ấn tượng với một chiếc đồng hồ vàng tinh xảo. Được biết, đây là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của 2 thương hiệu Patek Philippe và Tiffany & Co.

Đặc biệt hứng thú với các sản phẩm hợp tác, cô cũng sử dụng mẫu Moon Swatch đến từ 2 nhãn hàng Omega và Swatch.

Lily Gabriella Elia sở hữu chiếc đồng hồ hình con rắn Bulgari Serpenti Spiga. Ảnh: Lily Gabriella Elia.

Lily Gabriella Elia

Là Giám đốc sáng tạo tại Lily Gabriella Fine Jewelry, Lily Gabriella Elia được biết đến với những sản phẩm nữ trang có sức sống vượt thời gian, được nhiều thế hệ người dùng ưa chuộng.

Chiếc Panthère de Cartier 3 vòng khắc dòng chữ “I love you to the moon” là món nữ trang mới trong tủ đồ của Elia. Đây là một sản phẩm mang phong cách cổ điển, phù hợp với hình tượng của nhà thiết kế này.

Theo Lily Gabriella Elia, hình tượng con rắn là nguồn cảm hứng bất tận trong thời trang của cô. Những món trang sức mô phỏng hình ảnh rắn luôn được cô ưu tiên sử dụng. Bulgari Serpenti Spiga là mẫu đồng hồ có dây đeo quấn quanh cổ tay mà cô dùng mỗi ngày.

Ngoài ra, Elia cũng nóng lòng đeo chiếc đồng hồ dành cho mùa hè De Grisogono Tondo mới sắm. Mặt kính sapphire hồng, vỏ thủy tinh, dây đeo đỏ là những chi tiết làm nên sự rực rỡ của món phụ kiện.

Nina Runsdorf tìm thấy chiếc đồng hồ cổ được sản xuất từ thập niên 60 của thương hiệu Tiffany & Co.. Ảnh: Nina Runsdorf.

Nina Runsdorf

Nina Runsdorf là Giám đốc sáng tạo của thương hiệu nữ trang cao cấp mang tên cô. Nhà thiết kế này từng trình làng chiếc nhẫn lật, gây chú ý với các tín đồ thời trang.

Là một người sưu tập đồng hồ, Runsdorf thường xuyên săn lùng những sản phẩm quý hiếm tại các hội chợ đồ cổ. Cô đã mua được một món phụ kiện có dây da màu đen và vàng. Đây là sản phẩm được thương hiệu Tiffany & Co. giới thiệu từ những năm 1960.

Nina Runsdorf từng đeo mẫu đồng hồ bằng bạch kim và kim cương của Tiffany & Co. trong đám cưới vào năm 1991. Hiện nay, cô kết hợp món trang sức này với áo phông trắng và quần jean Levi’s. Sức sống vượt thời gian của chiếc đồng hồ là điều khiến Runsdorf hứng thú.

Rolex GMT-Master là một trong những món phụ kiện đắt giá nhất mà nhà thiết kế này sở hữu. Mặt số màu đỏ và xanh lam luôn tạo ấn tượng thị giác mạnh cho cô. Đây là di vật mà người chồng quá cố để lại cho Nina Runsdorf.