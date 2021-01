Nhà thầu nói gì sau vụ vận thăng rơi làm 3 người chết?

Đại diện nhà thầu nói rằng vận thăng được kiểm định trước khi lắp đặt và vận hành. Thiết bị này cũng đủ sức chở 11 công nhân lên xuống nên không có chuyện quá tải.

Liên quan đến vụ đứt cáp vận thăng tại công trường xây dựng trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An xảy ra chiều 2/1 làm 3 người chết, 8 người bị thương, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu công an sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người liên quan.

Vì sao vận thăng gặp sự cố?

Trao đổi với Zing, ông Lê Tiến Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thi công cơ giới và Xây lắp 171 - đơn vị thi công xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An - cho biết đang làm việc với công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Phía công ty đã đến thăm hỏi gia đình những nạn nhân tử vong và công nhân tại bệnh viện.

"Công nhân gặp nạn đều là người của công ty, có ký hợp đồng lao động khoán việc và được công ty trực tiếp quản lý, trả lương. Bình thường công trường có gần 50 công nhân làm việc nhưng hôm gặp sự cố trùng ngày lễ nên nhiều người nghỉ, chỉ còn hơn 20 người ở lại làm", ông Lực nói.

Vận thăng và lồng sắt nơi 11 công nhân gặp nạn. Ảnh: P.T.

Theo ông Lực, đầu tháng 9 vừa qua, công ty thuê lắp đặt, vận hành vận thăng này. Trước khi đưa vào sử dụng, thiết bị đã được kiểm định đầy đủ. Chiếc vận thăng có lồng sắt rộng hơn 1 m, dài gần 4 m, có cửa ra vào hai đầu, chạy bằng mô tơ điện để vận chuyển công nhân hoặc vật liệu lên xuống.

Với sức tải hơn một tấn, ông Lực cho rằng vận thăng đủ sức chở 11 công nhân lên xuống mà không quá tải.

"Lúc xảy ra sự cố, nhóm vận hành, quản lý vận thăng cũng có mặt. Nguyên nhân vụ tai nạn phía công an vẫn đang điều tra và chưa thông tin. Đây là sự việc không mong muốn, công ty cũng đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân và phối hợp với công an làm rõ", đại diện nhà thầu thông tin.

Còn ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, cho biết đang cùng các bên liên quan làm việc với công an để làm rõ nguyên nhân. Việc xây dựng sẽ được tiếp tục nhưng phải chú ý hơn nữa vấn đề an toàn lao động.

Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An được xây dựng ở phương Hưng Phúc, TP Vinh. Ảnh: P.T.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cũng thông tin đang tích cực khắc phục hậu quả của vụ tai nạn vừa xảy ra.

Về thông tin an toàn trong vấn đề lao động của nhóm công nhân trước khi xảy ra vụ việc, đại diện Sở này cho biết đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Nạn nhân tổn thương phức tạp

Tính đến chiều 3/1, vụ rơi vận thăng tại công trình trụ sở làm việc mới Sở Tài chính Nghệ An đã làm 3 người tử vong, 8 người còn lại bị thương.

Ba nạn nhân tử vong gồm ông Đ.M.C. (63 tuổi), ông T.C.H. (44 tuổi) và ông P.Đ.P. (47 tuổi, cùng trú huyện Yên Thành).

Trao đổi với Zing, bác sĩ Lương Mạnh Hùng, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết bệnh viện tiếp nhận từ tuyến dưới 3 bệnh nhân chấn thương nặng sau vụ rơi vận thăng.

"Ba bệnh nhân đã dần phục hồi các chức năng, tự thở và không cần thở máy. Tuy nhiên, các bệnh nhân đều tổn thương phức tạp nên cần theo dõi, điều trị", bác sĩ Hùng thông tin.

Các nạn nhân đang được điều trị với các tổn thương phức tạp. Ảnh: P.H.

Còn 5 bệnh nhân khác trong vụ tai nạn lao động đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An với vết thương nặng, đa chấn thương, gãy chân, tay và cột sống do sức va đập giữa thang và mặt đất rất mạnh. Những bệnh nhân này đã và đang được mổ, xử lý vết thương.