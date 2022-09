Nhà thầu lên tiếng về vụ sập sàn bê tông tại The Metropole Thủ Thiêm

Công ty CP Xây dựng Central, tổng thầu tòa tháp văn phòng The Hallmark thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm cho biết phần công trình gặp sự cố được giao cho một nhà thầu phụ.

Trao đổi với Zing, đại diện Công ty CP Xây dựng Central cho biết ngày 13/9 đã đón đoàn Thanh tra Sở Xây dựng đến công trường dự án để kiểm tra. Phía Central khẳng định trong biên bản làm việc, Thanh tra Sở Xây dựng đã xác nhận vụ việc xảy ra chiều 11/9 chỉ là sự cố sụp cục bộ, không ảnh hưởng đến chất lượng công trình hay gây thương vong về người.

"Sự việc xảy ra khi công nhân xuyên đêm tăng ca, trong quá trình phun bê tông thì không khóa chốt giàn giáo kỹ. Ngay khi phát hiện giàn giáo bị nghiêng, công nhân lập tức di tản. Mặt sàn công trình The Hallmark lên đến 2.300 m2, diện tích 100 m2 bị ảnh hưởng là rất nhỏ và công trình cũng đang được xây dựng, chưa nghiệm thu", đại diện đơn vị này chia sẻ.

Hiện trường vụ việc ghi nhận sáng 14/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Vị này cũng nói thêm phần công trình gặp sự cố được giao cho một nhà thầu phụ nhỏ. Sau sự việc, Central không tiến hành nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu phụ này, đồng thời chấm dứt làm việc với đơn vị.

"Dù vậy, chúng tôi là tổng thầu nên sẽ đứng ra chịu trách nhiệm nếu có. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định đây chỉ là sự cố kỹ thuật bình thường chứ không liên quan đến các vấn đề pháp lý", đại diện Central nhấn mạnh.

Hiện tại, tòa tháp The Hallmark thuộc sở hữu của một chủ đầu tư mới, không cùng chủ sở hữu và đơn vị phát triển như các phân khu khác của The Metropole Thủ Thiêm.

Chia sẻ với Zing, đại diện chủ đầu tư này cho biết đơn vị thi công sẽ tháo dỡ phần bê tông hư hỏng và dọn dẹp sạch sẽ để tiếp tục triển khai dự án. Dự kiến công trình được cất nóc trong tháng 10 và đi vào vận hành từ quý I/2023.

"Đây là vụ việc rất nhỏ, không ảnh hưởng đến chất lượng hay tiến độ công trình", vị này khẳng định.

Ghi nhận của Zing cho thấy đến sáng 14/9, hoạt động thi công tòa tháp này vẫn tạm ngưng, chỉ có một nhóm công nhân đến dọn dẹp công trường, trong khi những tòa nhà khác thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm vẫn đang được thi công.

Trước đó, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng điều tra nguyên nhân vụ việc. Còn đại diện Công ty CP Bất động sản Sơn Kim thừa nhận vụ việc là sự cố kỹ thuật trong quá trình thi công.

Tòa tháp The Hallmark có quy mô 30 tầng nổi, với 26 tầng làm văn phòng cho thuê, 4 tầng dành cho thương mại dịch vụ và không gian ẩm thực. Trên tổng diện tích sàn 68.000 m2, diện tích mỗi sàn dao động từ 1.600 đến 2.300 m2.

Trong khi đó, The Metropole là dự án khu phức hợp căn hộ - văn phòng - trung tâm thương mại rộng 7,6 ha của chủ đầu tư Quốc Lộc Phát do Sơn Kim Land phát triển. Bên cạnh một số hợp phần do Central làm thầu chính, dự án cũng có một tòa nhà do Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi công.