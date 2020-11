Nhà sưu tầm nổi tiếng với hơn 3.000 đôi giày sneakers

Chris Robinson hiện là một trong những nhà sưu tầm giày thể thao nổi tiếng nhất thế giới.

Chris Robinson (hay còn được biết đến với cái tên SB Collector, 28 tuổi) nổi tiếng với bộ sưu tập sneakers hơn 3.000 đôi. Anh đã xây dựng cả một doanh nghiệp xung quanh niềm đam mê của mình.

Dùng khoản lương đầu tiên mua giày Nike

Khi còn nhỏ, gia đình Chris Robinson không thể mua được những thứ mà anh muốn. Cậu bé người Mỹ gốc Phi và Ireland lúc bấy giờ có ước mơ nhưng lại không có nguồn lực.

Do vậy, Chris bắt đầu làm việc ngay từ sớm. Với khoản lương đầu tiên nhận được năm 14 tuổi, anh đến A&J Sneakers ở Asbury Park (New Jersey, Mỹ) và mua một đôi giày thể thao Air Force 1 thấp cổ, Forbes cho biết.

Chris Robinson bắt đầu kiếm tiền từ năm 14 tuổi và thứ đầu tiên anh mua là một đôi giày Nike. Ảnh: Forbes.

Sở thích thời trang của Chris Robinson phát triển từ khi còn là một đứa trẻ. Lúc đó, sự thiếu thốn khiến anh phải làm việc chăm chỉ để chứng tỏ rằng: Dù đến từ đâu thì vẫn luôn có cơ hội dành cho bạn.

"Một trong những bước ngoặt có ảnh hưởng nhất cuộc đời tôi là khi ngồi trước cửa hàng tiện lợi, tôi ném một cục đá xuống đường. Lúc ấy, xe Chevy Tahoe mới tinh đi ngang qua.

Người lái xe dừng lại, mở cửa sổ, chửi bới, nói với tôi rằng chiếc xe đó có giá 45.000 USD và tôi sẽ không bao giờ có thể mua được thứ gì như thế. Khi khóc trên đường về nhà, tôi đặt mục tiêu sẽ chứng minh người đàn ông đó sai", nhà sưu tập giày tâm sự.

Xây dựng cộng đồng 'đầu giày' đông đảo

Năm 2007, Chris Robinson mở cửa hàng đầu tiên nhưng phải đóng cửa sau 2 năm hoạt động. Tuy nhiên, niềm đam mê của anh không tan biến. Đến năm 2011, anh mở cửa hàng mới và chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành công.

Chris Robinson đã lấy cảm hứng từ Kanye West trong hành trình trở thành nhà sưu tầm giày nổi tiếng thế giới. Ảnh: Forbes.

Hiện nay, người đàn ông 28 tuổi có bộ sưu tập đồ sộ và là doanh nhân thành đạt. Chris Robinson xây dựng được cộng đồng với hơn 130.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội - nơi anh thường xuyên chia sẻ về những thành quả mình có được.

Một trong những mục tiêu đang thực hiện của Chris Robinson là thay đổi cách nhìn của mọi người về giày thể thao.

Theo London Daily Post, Chris Robinson không phải người yêu thích sneakers bình thường. Anh còn là nhà sưu tập. Chính tầm nhìn và sự kiên định của anh là điều khiến anh nổi bật hơn cả.

"Tôi cảm thấy mình nổi bật so với nhiều nhà sưu tập khác nhờ tình yêu dành cho những đôi Sample. Chúng là các mẫu giày thương hiệu làm ra trước khi phát hành và có phần khác so với phiên bản chính thức. Do đó, chúng được săn lùng, có giá trị hơn nhiều trên thị trường ngày nay", Chris Robinson chia sẻ.

Đối với tôi, giày thể thao là nghệ thuật. Chris Robinson

Khi được hỏi về những món đồ được đánh giá cao nhất trong bộ sưu tập, Chris đã liệt kê một vài mẫu sneakers đình đám.

Anh có Nike Air Mags dựa trên những đôi giày thể thao Back to the Future mang tính biểu tượng của Marty McFly, một đôi FLOM's by Futura được Sotheby's gần đây được định giá 63.000 USD . Bên cạnh đó, mẫu giày phát sáng được điều khiển bằng điện thoại của Louis Vuitton cũng nằm trong bộ sưu tập hơn 3.000 đôi của Chris Robinson.

Song vật sở hữu vô giá của doanh nhân sinh năm 1992 là thiết kế Nike SB Dunk Low "Joker". Đây là nguyên mẫu được sử dụng để quyết định chất liệu và là thiết kế cuối cùng cho Dark Knight drop năm 2008. Chúng bị loại bỏ sau cái chết bi thảm của Heath Ledger và chỉ có một cặp giày này tồn tại trên thế giới.