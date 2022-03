Socios gần như là công ty "độc quyền" tạo token cho các câu lạc bộ bóng đá, liên kết với nhiều tên tuổi như Barcelona, Arsenal, PSG, Juventus.

Alexandre Dreyfus, nhà sáng lập kiêm CEO của Socios, công ty quản lý đồng tiền số dành cho người hâm mộ (fan token) vừa bị cáo buộc không trả token cho nhân viên, đối tác để thao túng giá token.

Theo Off The Pitch, hành động này nhằm giữ giá đồng Chiliz (CHZ), token nền tảng của Socios bằng cách hạn chế lượng token Chiliz lưu thông trên thị trường. Nhờ đó, giá của CHZ có thể duy trì ở mức cao.

Không trả lương vì sợ "xả" token

Một lãnh đạo của dự án cho biết ông chỉ nhận được “một phần nhỏ so với những gì ghi trong hợp đồng”. Ngoài ra, vị lãnh đạo tiết lộ CEO của Socios, Dreyfus đã “né tránh và ngừng liên lạc với đội ngũ cố vấn” từ tháng 9/2020.

Tin nhắn trong nhóm nhắn tin nội bộ trên nền tảng Slack của ông Alexandre Dreyfus. Ảnh: Off The Pitch.

Trong một tin nhắn nội bộ của Dreyfus, CEO của Socius cho biết ông từ chối trả lương vì không muốn token Chiliz bị mất giá. “Đội ngũ cố vấn có thể ‘xả’ bất cứ lúc nào khiến giá token đi xuống. Chúng ta phải bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư”, ông Dreyfus viết.

Nhân viên của Chiliz cũng rơi vào tình cảnh oái oăm. Ông Dreyfus đã từ chối trả token cho nhiều cấp dưới. “Chấp nhận như vậy hoặc bỏ việc”, một nhân viên chia sẻ.

Nhiều thành viên trong công ty đã chuyển chỗ ở tới đảo Malta do trụ sở của Socios được đặt tại đây. Các nhân viên đang mắc kẹt tại đây chia sẻ họ cảm thấy thất vọng trước quyết định của bản thân.

Một nhân viên Socios chia sẻ anh đã có thể kiếm được 10 triệu USD vào giai đoạn giá token CHZ tăng chóng mặt vào tháng 3/2021. Tuy nhiên điều này không thành sự thật vì CEO Socios, ông Dreyfus không trả token cho nhân viên của mình.

Nhân viên vẫn đấu tranh để đòi tiền

Đầu tháng 2, đội ngũ cố vấn đã liên lạc thành công với ông Dreyfus. Theo Off The Pitch, CEO của Socius đã đồng ý thanh toán toàn bộ phần token CHZ như trong hợp đồng đã ký cho một số thành viên trong ban cố vấn.

“Chúng tôi rất tiếc khi đã có những hành xử không chuẩn mực với các cố vấn. Thỏa thuận trong quá khứ giữa Chiliz và các cố vấn được thực hiện trước khi CHZ được niêm yết trên sàn giao dịch. Trì hoãn trong quá trình thanh toán thưởng là hành động không thể chấp nhận được và chúng tôi xin nhận lỗi”, người phát ngôn của Chiliz chia sẻ.

Socios là công ty phát triển fan token cho nhiều câu lạc bộ tên tuổi như Barcelona, PSG, Juventus. Ảnh: Socios.

Tuy nhiên, các nhân viên của Socius thì không may mắn như vậy. Franchesco Lucia, Giám đốc nhân sự tại Chiliz cho biết họ đã thay thế các điều khoản cũ bằng một bản cam kết mới. Trong đó, các nhân viên được yêu cầu phải từ bỏ các khoản tiền lương trong hợp đồng cũ và nhận thưởng theo bản cam kết hiện tại.

Nhân viên nói trên cho biết anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ký vào bản cam kết này. Thay vì con số 10 triệu USD có thể nhận được vào năm ngoái, anh chỉ nhận được khoảng 60.000 USD khi rời khỏi Chiliz.

Một nhân viên khác tại Socios chia sẻ bản thân bị đuổi việc ngay sau khi công bố thông tin về sự chậm trễ trong vấn đề thanh toán với giới truyền thông.

Theo Off The Pitch, sự việc này xảy ra do các chính sách và điều khoản cũ được thực hiện bởi Dreyfus. Giai đoạn đó, Socius chưa có bộ quy tắc cụ thể, mọi thứ đều được thương lượng riêng với CEO của công ty.

Trong phản hồi mới nhất của Chiliz trên Medium của trang Off The Pitch, họ cho biết “sự thật phức tạp hơn nhiều”.

Một phần trong điều khoản cũ mà Chiliz ký với một cố vấn hứa hẹn sẽ trả một khoản thưởng bằng CHZ. Ảnh: Off The Pitch.

Token dành cho người hâm mộ (fan token) thường gắn liền với các câu lạc bộ thể thao hoặc nghệ sĩ, công ty sáng tạo. Nhà đầu tư nắm giữ token được quyền bỏ phiếu ra quyết định cho các hoạt động của tổ chức phát hành.

Socios là công ty phát triển fan token cho nhiều câu lạc bộ lớn như PSG (tên mã #PSG) hay Barcelona (#BAR). Người hâm mộ khi nắm giữ fan token được tham gia biểu quyết một số hoạt động của câu lạc bộ.

Vào tháng 8/2021, khi ký hợp đồng với PSG, Messi cũng được nhận một phần khoản tiền lót tay dưới dạng token #PSG. Câu lạc bộ không công bố chi tiết thỏa thuận, nhưng cho biết Messi sẽ nhận được “một số lượng lớn”.

Các loại fan token đều có thể giao dịch trên trang chủ của Chiliz với giá niêm yết theo CHZ. Kể từ thời điểm đạt đỉnh vào tháng 4/2021, giá CHZ đã giảm hơn 3 lần.