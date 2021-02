Nhà sáng lập Nguyễn Hải Ninh rời The Coffee House?

Theo chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, ông Nguyễn Hải Ninh, Phó chủ tịch HĐQT The Coffee House, đã nói lời tạm biệt với chuỗi cà phê do chính mình sáng lập.

"6 năm cho một hành trình, có buồn có vui có hoan ca có thất bại. Còn đó những ước mơ, những trăn trở lẫn kỳ vọng. Cảm ơn tất cả vì đã làm nên phần đẹp nhất của tuổi thanh xuân của mình. Tạm biệt The Coffee House - The House of Inspiration", ông Nguyễn Hải Ninh viết trên trang cá nhân.

Đây cũng là chia sẻ mới nhất của nhà sáng lập The Coffee House kể từ khi đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2019.

Nhiều người đã gửi lời cảm ơn và chúc người sáng lập chuỗi cà phê thành công trên con đường mới.

Hiện tại, phía The Coffee House chưa thông báo về thay đổi nhân sự cấp cao. Trên trang chủ công ty, ông Nguyễn Hải Ninh vẫn được giới thiệu là Founder và Phó chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM và từng có thời gian làm tại PepsiCo Việt Nam. Ông là nhà sáng lập chuỗi cà phê The Coffee House từ năm 2014 thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Ninh, nhà sáng lập The Coffee House. Ảnh: Hải An.

Sau nhiều lần tăng quy mô và gọi thêm vốn, The Coffee House trở thành chuỗi cà phê có quy mô cửa hàng lớn thứ 2 tại Việt Nam (sau Highlands Coffee). Năm 2018, Nikkei đánh giá The Coffee House là chuỗi phát triển nhanh nhất so với các công ty khởi nghiệp về cà phê ở Việt Nam.

Đến cuối năm 2020, chuỗi này sở hữu khoảng 175 cửa hàng tại 18 tỉnh, thành phố cả nước. Riêng năm 2020, chuỗi mở mới các cửa hàng tại 2 địa phương mới là Phú Quốc và Tây Ninh.

Nhà sáng lập Nguyễn Hải Ninh từng bày tỏ tham vọng mở 700 cửa hàng cà phê trên khắp Việt Nam trong vòng 5 năm (2019-2024), với trung bình mỗi tháng có 10 điểm kinh doanh mới ra đời.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2019, chuỗi cà phê này đã thông qua kế hoạch thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó ông Nguyễn Hải Ninh rời ghế CEO để nhường lại vị trí cho ông Mai Hoàng Phương, nhà đồng sáng lập của Công ty Seedcom.

Ông Ninh khi đó vẫn ở lại The Coffee House với vai trò Phó chủ tịch HĐQT, tập trung vào phát triển chiến lược và phát triển mô hình kinh doanh cho chuỗi cửa hàng.

Trước The Coffee House, ông Ninh cũng là đồng sáng lập thương hiệu cà phê Urban Station từ năm 2011.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, The Coffee House là chuỗi cà phê có doanh thu lớn thứ 2 thị trường với hơn 863 tỷ đồng , chỉ đứng sau Highlands Coffee và tăng gần 30% so với năm liền trước.

Lợi nhuận gộp công ty thu về trong năm 2019 cũng ghi nhận mức tăng trưởng 35%, đạt trên 623 tỷ đồng . Tuy nhiên, so với các chuỗi trà và cà phê khác như Phúc Long, Trung Nguyên, Starbucks, Highlands Coffee… The Coffee House lại ghi nhận mức lỗ lên tới hơn 80 tỷ đồng .

Trong những năm trước đó, dù sở hữu biên lãi gộp cao nhưng sau khi trừ chi phí vận hành và quản lý doanh nghiệp, The Coffee House cũng đều ghi nhận mức lỗ thuần.