Nhà sản xuất Việt xoay xở khi doanh thu rạp ảm đạm

Một số nhà sản xuất cho biết để duy trì công ty, họ phải tìm cách hợp tác với các nền tảng trực tuyến thay vì tập trung làm phim chiếu rạp.

Rạp phim tại TP.HCM chính thức mở cửa từ 19/11 với loạt phim lớn từ Hollywood như The Suicide Squad, Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings... Phim Việt chỉ có hai tác phẩm đã ra mắt trước đợt dịch thứ 4, nay phát hành lại gồm Thiên thần hộ mệnh và Lật mặt: 48h.

Doanh thu sau gần một tuần mở cửa theo ghi nhận của trang Box Office Việt Nam khá khiêm tốn. Trong đó, bom tấn Shang-Chi đứng đầu phòng vé đạt 4,5 tỷ đồng . Doanh thu của hai phim Việt ở tuần đầu mở cửa khá khiêm tốn, Thiên thần hộ mệnh (200 triệu đồng), Lật mặt: 48h (43 triệu đồng).

Doanh thu của rạp khó khởi sắc

Điều này khiến các nhà làm phim Việt lo lắng. Theo đạo diễn kiêm nhà sản xuất Đồng Đăng Giao, mở cửa rạp phim trong giai đoạn bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng khán giả mua vé thấp là điều đã được đoán trước. Anh cho rằng doanh thu ở mức khiêm tốn sẽ không chỉ duy trì ở giai đoạn khởi động mà có thể kéo dài hơn thế.

Thu Trang và diễn viên nhí Ngân Chi trong phim Nắng. Ảnh: Galaxy.

Nhà sản xuất phim Nắng thừa nhận không thể đưa ra cái nhìn lạc quan bởi tình hình khó khăn là điều các rạp phim trên thế giới phải đối diện trong hai năm qua.

"Có rất nhiều lý do khiến doanh thu phim khó đạt mức kỳ vọng. Doanh thu rạp chỉ thật sự tốt khi có một bộ phim đủ tầm, sức hút lôi kéo khán giả, làm thay đổi thói quen xem phim ở nhà của khán giả đã hình thành gần một năm qua. Bên cạnh đó cũng cần nền kinh tế hồi phục, lúc đó người dân mới có thể chi tiêu cho giải trí nhiều", đạo diễn Đồng Đăng Giao nói.

Minh Hằng, nhà sản xuất của Bẫy ngọt ngào, cho biết tình hình rạp bán vé èo uột khiến cô lo lắng cho tương lai đứa con tinh thần của mình dù bộ phim đã lùi lịch phát hành vào cuối tháng 12.

Cũng như các nhà sản xuất khác, Minh Hằng cảm thấy khó tìm được thời điểm phát hành phim vì tác phẩm đã bị dời lại nhiều lần. Cô và ê-kíp quyết định chọn 24/12 bởi đây là thời điểm dịp lễ và cũng tránh được các bom tấn Hollywood.

"Né các phim quốc tế nhưng cũng vẫn đáng lo vì có quá nhiều phim Việt dồn từ năm ngoái đến bây giờ. Không dễ để chúng tôi có được ngày ra rạp như ý", Minh Hằng chia sẻ.

Mở rộng sản xuất phim chiếu trực tuyến để bù đắp doanh thu phim rạp

Hơn 6 tháng rạp đóng băng đồng nghĩa với việc đình trệ việc làm phim của cả năm. Vì vậy đa số công ty sản xuất phim Việt phải đối diện cảnh thua lỗ. Công ty MAR6 Pictures của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito đã dừng hoàn toàn kế hoạch sản xuất trong năm 2021. Trong năm 2022, họ dự định thực hiện một dự án phim phát hành trực tuyến.

Cảnh trong phim Gái già lắm chiêu 5. Ảnh: Lotte.

Đạo diễn Đồng Đăng Giao thừa nhận phải tìm đường đi khác cho công ty trong giai đoạn khó khăn. Anh cho rằng khó có thể sản xuất cũng như phát hành phim chiếu rạp trong thời gian tới bởi khả năng thu hồi vốn khó.

Để duy trì công ty, anh cho biết không còn cách nào khác hợp tác, sản xuất nội dung cho các nền tảng trực tuyến. "Hợp tác với Netflix là mục tiêu của tôi và nhiều công ty sản xuất phim của Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu mở rộng mối quan hệ với các nền tảng trực tuyến ở Việt Nam. Mảnh đất này không dễ phát triển nhưng đây sẽ là xu hướng trong tương lai", Đồng Đăng Giao nhấn mạnh.

Đại diện của công ty sản xuất của BHD cho hay bên cạnh dự án phim rạp, hiện tại, họ phát triển các dự án web series dành cho khán giả ở mọi lứa tuổi để phát trực tuyến. Với đơn vị này, đây là một cách để kiếm doanh thu bù đắp cho những khó khăn của mảng phim chiếu rạp gặp khó khăn suốt hai năm qua, cũng là cách phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả.

Là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực phát triển nội dung OTT, phim trực tuyến, đại diện của Galaxy nói với Zing về mong muốn nhà nước có nhiều chính sách ủng hộ các nhà sản xuất phim Việt hơn nữa.

Theo họ, ở lĩnh vực nội dung OTT, cơ quan quản lý cần tạo ra sân chơi công bằng, bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp xuyên biên giới. Đó là công bằng trong vấn đề kiểm duyệt nội dung cũng như thực hiện nghĩa vụ về thuế đầy đủ như doanh nghiệp nội địa. Sever dữ liệu của họ cũng cần đặt tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.