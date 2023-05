Nhà sản xuất show 19+ Hàn Quốc lên tiếng khi bị tẩy chay

Nhà sản xuất Jung Hyo Min xin lỗi khi Shin Dong Yeop bị chỉ trích vì tham gia Sex + Person: Japan. Trong chương trình, nam MC trò chuyện với các diễn viên người lớn.

Ngày 2/5, tờ No Cut News đưa tin nhà sản xuất Jung Hyo Min và Kim In Shik có cuộc gặp gỡ truyền thông Hàn Quốc để chia sẻ về tranh cãi xoay quanh chương trình Sex + Person: Japan. Theo Newsen và Chosun, Sex + Person: Japan được gắn nhãn 19+ và gây tranh cãi suốt thời gian qua.

MC Shin Dong Yeop thậm chí bị tẩy chay tại Hàn Quốc vì tham gia chương trình, theo YTN.

Nói về làn sóng tiêu cực đang nhắm đến Shin Dong Yeop, nhà sản xuất Jung Hyo Min cho biết: "Tôi xin lỗi MC Shin Dong Yeop. Đội ngũ sản xuất chịu trách nhiệm về việc Shin Dong Yeop phải đối mặt với tranh cãi. Đây là điều đáng tiếc đối với Shin Dong Yeop. Chúng tôi đã lường trước những tranh cãi nhưng vẫn không thể ngờ Shin Dong Yeop bị yêu cầu rời khỏi Animal Farm vì chương trình này”.

MC Shin Dong Yeop và Seong Si Kyung cùng các nhân vật trong chương trình.

Nhà sản xuất nói thêm khán giả đang hiểu lầm rồi tranh cãi vì hai, ba tập đầu tiên của chương trình. Tuy nhiên, Sex + Person: Japan không nhắm đến ngành công nghiệp AV.

"Chương trình của chúng tôi đề cập đến tình dục theo một nghĩa rất toàn diện. Nếu xem toàn bộ tập phim, bạn sẽ hiểu”, nhà sản xuất nhấn mạnh.

Về việc sản xuất và phân phối AV ở Hàn Quốc là bất hợp pháp, nhà sản xuất trả lời: “Tôi nghĩ điều quan trọng và cần thiết là phải có cuộc thảo luận về vấn đề này. Ngành nghề nào cũng có mặt sáng và mặt tối. Theo quan điểm cá nhân, xử lý các khía cạnh vĩ mô và công nghiệp là điều mà một chương trình tài liệu hoặc thời sự nên làm”.

Sex + Person: Japan được giới thiệu là chương trình trò chuyện đa dạng nơi các MC Shin Dong Yeop và Seong Si Kyung khám phá vấn đề tình dục. Chương trình cũng tìm hiểu thế giới chưa được biết đến của những người trong ngành phim người lớn. Điểm đến đầu tiên của Shin Dong Yeop và Seong Si Kyung là Nhật Bản. Tại đây, họ gặp gỡ các diễn viên AV để nghe câu chuyện của họ.

Tranh cãi nảy sinh khi công chúng chỉ ra ngành công nghiệp AV Nhật Bản có cấu trúc bóc lột. Sex + Person: Japan cũng bị chỉ trích là có quá nhiều ngôn từ tục tĩu, tiếng lóng và hành động nhạy cảm.

Ngay sau khi chương trình được phát hành, nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu trước sự xuất hiện của Shin Dong Yeop. Họ thậm chí yêu cầu anh rời khỏi một chương trình khác là TV Animal Farm chiếu trên SBS. Lý do Shin Dong Yeop bị tẩy chay là anh rất được phụ nữ và trẻ em yêu thích qua TV Animal Farm.

Shin Dong Yeop sinh năm 1971, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul. Anh tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng như Happy Saturday, Three Men Three Women, Saturday Night Live Korea, Hello Counselor, Immortal Song 2, TV Animal Farm…