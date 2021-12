Nhà sản xuất phim đã cảnh báo Tom Holland - Zendaya không nên yêu nhau

Amy Pascal và Kevin Feige không tiết lộ về Người Nhện trong tương lai. Nhà sản xuất cho rằng họ còn nhiều câu chuyện cần khai thác ở nhân vật.

Theo New York Times, Godzilla đã cố gắng cùng Shang-Chi, No Time to Die, Venom 2 và Fast and Furious để khôi phục phòng vé. Tuy nhiên, việc khởi động lại Hollywood mất nhiều thời gian hơn so với dự đoán của các chuyên gia điện ảnh.

Điều đó cuối cùng đã diễn ra sau khi Spider-Man: Spider-Man: No Way Home phát hành độc quyền tại rạp. Phim thu về 50 triệu USD tại các buổi xem trước, theo dữ liệu của Sony Pictures Entertainment. Đây là kết quả xem trước cao thứ ba trong lịch sử Hollywood, sau Avengers: Endgame ( 60 triệu USD ) và Star Wars: The Force Awakens ( 57 triệu USD ).

Theo Comscore, Spider-Man: No Way Home có thể vượt qua doanh thu 150 triệu USD vào cuối tuần. Công ty đo lường cho rằng chưa có bộ phim nào đạt doanh thu cuối tuần mở màn hơn 90 triệu USD kể từ Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

Spider-Man: No Way Home do Jon Watts làm đạo diễn. Phim đánh dấu sự kết thúc của bộ ba phim Người Nhện do Tom Holland trong vai Peter Parker và Zendaya trong vai bạn gái Người Nhện.

Thành công của bộ phim đến từ hai người đứng đầu Amy Pascal và Kevin Feige. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, họ bàn về tương lai của nhân vật Người Nhện sau Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home có doanh thu khả quan và nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Ảnh: Sony Pictures.

Người Nhện sau thành công của Tom Holland

- Tương lai tiếp theo của "Người Nhện" trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel là gì?

- Người Nhện sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm. Câu trả lời cho khi nào và ở đâu là điều thú vị. Chắc chắn chúng tôi sẽ không tiết lộ.

- Phần phim độc lập của "Người Nhện" thì sao? Tháng trước, có thông tin cho rằng Amy Pascal và Kevin Feige sẽ hợp tác trong ba bộ phim nữa?

- Kevin Feige: Amy và tôi, Disney và Sony đang bắt đầu phát triển phần tiếp theo của Người Nhện. Chúng tôi nói thẳng điều này vì không muốn người hâm mộ bị tổn thương sau vụ Spider-Man: Far From Home (2019). Điều đó sẽ không xảy ra lần nữa.

- Amy Pascal: Là nhà sản xuất, chúng tôi luôn muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi thích làm việc với Kevin. Chúng tôi cùng Tom Rothman có quan hệ đối tác tuyệt vời. Chúng tôi đang có ý tưởng tốt và hy vọng điều đó tồn tại mãi.

Vào cuối Spider-Man: No Way Home, các bạn thấy Người Nhện đưa ra quyết định quan trọng, điều mà anh ấy chưa từng có trước đây. Đó là sự hy sinh. Điều đó mang lại cho chúng tôi nhiều ý tưởng cho bộ phim tiếp theo.

Amy Pascal và Kevin Feige đều không tiết lộ nhiều về tương lai của nhân vật Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

- "Spider-Man: No Way Home" phát triển từ nhân vật xuất hiện cách đây 20 năm. Làm thế nào để thương hiệu thu hút khán giả?

- Amy Pascal: Không phải loạt phim nào cũng đủ sức giữ chân khán giả. Điều chúng tôi cần là cố gắng giữ bộ phim luôn có cảm xúc, chất lượng cao. Kevin và tôi không bao giờ muốn mất dấu nhân vật chính.

Peter Parker là đứa trẻ bình thường, hết lần này đến lần khác chịu cảnh một mình. Là một thiếu niên, anh ấy luôn muốn mọi thứ trong cuộc sống được thúc đẩy bởi lòng tốt và cảm giác tội lỗi. Anh ấy đang phấn đấu vì mục tiêu lớn hơn.

- Thách thức lớn nhất khi sản xuất "Spider-Man: No Way Home" là gì?

- Kevin Kevin Feige: Việc thu hút khán giả tuân theo ý tưởng của bộ phim chưa bao giờ là dễ dàng. Không đời nào có chuyện công chúng hoàn toàn hài lòng với những gì chúng tôi làm ra. Kịch bản là khâu khó khăn nhất. Đó là lý do chúng tôi cần Amy. Cô ấy là nhà sản xuất bậc thầy và có thể biến mọi ý tưởng khó thành hiện thực.

- Tại sao Kirsten Dunst và Emma Stone - những nữ chính trong các bộ phim Người Nhện trước đó - lại không quay lại với "Spider-Man: No Way Home"?

- Kevin Feige: Nếu là người hâm mộ của bộ phim thì mọi người sẽ hiểu. Chúng tôi phát triển nhân vật dựa trên cốt truyện. Mục đích của biên kịch Chris McKenna và Erik Sommers là Peter Parker không bị lạc giữa cơn điên loạn bùng phát nhờ cuộc gặp gỡ với Doctor Strange. Điều đó có thể dễ dàng xảy ra.

- Liệu có người phụ nữ mang siêu năng lực xuất hiện cạnh Người Nhện không?

- Amy Pascal: Không có điều gì là không thể.

- Kevin Feige: Chúng tôi có rất nhiều mạch truyện. Điều đó phụ thuộc vào các diễn viên tuyệt vời. Nhiều người cho rằng nhân vật của Zendaya có nhiều tiềm năng. Khán giả hoàn toàn có thể biết nhiều hơn về nhân vật bạn gái Người Nhện.

Cơ duyên giữa Sony và Marvel

- Một điều trùng hợp là từ Tobey Maguire - Kirsten Dunst, Emma Stone - Andrew Garfield, Tom Holland - Zendaya đều vướng vào cảnh phim giả tình thật? Lý do là gì?

- Amy Pascal: Tôi đã thảo luận trước điều này với Tom và Zendaya. Khi quyết định chọn họ vào vai diễn, chúng tôi đã gặp gỡ và khuyên nhủ họ đừng để điều đó tái diễn. Tất nhiên đó chỉ là lời khuyên. Tôi cũng có lời tương tự cho Andrew và Emma. Nhưng nhìn xem, họ đều phớt lờ tôi và mọi thứ diễn ra theo cách các bạn đã thấy.

- Hai người có thể cho tôi lời khuyên về Tom Holland? Trong các cuộc phỏng vấn, anh ấy từng nói rằng Tobey và Andrew sẽ không quay lại?

- Amy Pascal: Chà, thú thật là Tom không thể tiết lộ những thứ có trong phim. Không ai mong đợi Tom làm điều đó. Hãy tha thứ cho anh ấy.

Trước cặp Tom Holland và Zendaya, hai cặp diễn viên Tobey Maguire - Kirsten Dunst, Emma Stone - Andrew Garfield đều vướng cảnh phim giả tình thật sau khi đóng Người Nhện. Ảnh: Sony Pictures.

- Câu hỏi cuối cùng là sự hợp tác giữa Amy Pascal - và Kevin Feige đã bắt đầu thế nào? Khi ấy chị đang điều hành Sony và dự định thực hiện phần tiếp theo "Amazing Spider-Man" (2014) nhưng lại khá lung lay. Có phải chị đã gọi cho Kevin và nhờ sự giúp đỡ?

- Amy Pascal: Đó là sự thật. Tôi gọi cho Kevin và nhờ giúp đỡ. Sau buổi ăn trưa ở văn phòng, anh ấy nói: "Tôi biết cách giúp bạn".

- Kevin Feige: Cô ấy đã gọi tôi và nói: “Tôi thực sự muốn anh giúp tôi trong bộ phim tiếp theo. Chúng tôi có ý tưởng tuyệt vời cho những điều mới mẻ trong tương lai”. Lúc đó, tôi có giải thích là tôi không giỏi về chuyện này lắm. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên cho cô ấy. Cuối cùng, cách duy nhất giải quyết là cùng Amy thực hiện bộ phim.

- Amy Pascal: Sau cuộc trò chuyện, Kevin đến nhà tôi và nói: “Tôi có một ý tưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Tony Stark làm bạn cùng Peter? Chúng tôi mất nhiều thời gian và công sức cho điều đó. Cuối cùng kết quả khá tuyệt vời đúng không?