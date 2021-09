Nhà sản xuất Mỹ giải thích lý do khán giả không thích nhạc NCT 127

Nhận xét về ca khúc mới "Sticker", ca sĩ kiêm nhà sản xuất Kenneth Takanami cho rằng tiếng sáo trong phần nhạc đệm là điều khiến bài hát của NCT 127 trở nên khó nghe.

Ngày 17/9, NCT 127 - nhóm nhỏ chủ lực của NCT - đã phát hành MV mới có tên Sticker. Bài hát vấp phải ý kiến trái chiều, thậm chí nhiều người hâm mộ của nhóm cũng không hài lòng với chất lượng của ca khúc.

Lý giải nguyên nhân gây ra ý kiến trái chiều về Sticker, ca sĩ, nhà sản xuất Kenneth Takanami nhận xét tiếng sáo chính là phần khiến ca khúc "mất điểm". Nhiều khán giả cho rằng phần âm thanh này quá chói tai, khó nghe.

Trong video được đăng tải trên trang cá nhân (hiện đã bị xóa), Kenneth Takanami đưa ra một số lý do khiến nhiều khán giả không thích Sticker, nguyên nhân đầu tiên là vấn đề liên quan đến công đoạn mixing.

NCT 127 phát hành ca khúc Sticker hôm 17/9. Ảnh: SM Entertainment.

"Bởi vì tiếng sáo trong bản mix quá gần với phần giọng hát của ca sĩ, điều này dẫn đến khán giả không thể nghe được rõ ràng cả hai âm thanh. Thêm vào đó, tiếng sáo đã bị biến tấu, bao gồm thêm nhiều tần số âm thanh quá gắt so với tai người nghe, có thể là một khởi đầu quá mạnh mẽ", Kennet Takanami nhận xét.

Thứ đến, Takanami cho rằng vấn đề nằm ở công đoạn sắp xếp các phần trong ca khúc. Anh cho rằng không cần phải lồng tiếng sáo vào phần giọng hát, nhưng tiếng sáo có thể phù hợp với đoạn beat có tiếng bass.

Theo đó, beat của ca khúc Sticker vốn được chia thành 8 phần rõ ràng, với các phần sử dụng sáo và tiếng bass riêng biệt. "Bởi vì mỗi loại hiệu ứng âm thanh chỉ dừng ở mức tối thiểu, nên chúng sẽ tạo nên hiệu quả tốt hơn nếu kết hợp cùng nhau, không nhất thiết phải tách biệt hẳn ra", nhà sản xuất người Mỹ nói thêm.

Takanami cho rằng ca khúc, hay cụ thể là ê-kíp sản xuất, đã đánh mất phương hướng trong khi cố gắng sáng tạo, đổi mới cho âm nhạc của NCT.

Nhà sản xuất nhận xét: "Đó là cách họ lựa chọn cho một ca khúc với rất nhiều phần chói tai và thiếu sự du dương. Cá nhân tôi đã mong họ đưa ra một giải pháp nào đó, nhưng cuối cùng bài hát chỉ đơn giản là luẩn quẩn, nấn ná trong một kiểu drop".

Đặt giả định có thể chỉnh sửa lại ca khúc Sticker, Kenneth Takanami cho biết anh thích phần giọng hát của các thành viên, nên để tránh phần này bị ảnh hưởng, Takanami sẽ bỏ tiếng sáo ra khỏi phần giọng hát, hoặc hạn chế hết mức có thể.

Ca sĩ, nhà sản xuất Kenneth Takanami nhận xét tiếng sáo là nhân tố khiến khán giả không thích Sticker. Ảnh: @kennethtakanami.

"Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất mà họ làm ra là dùng tiếng sáo khiến người nghe mất tập trung, xao nhãng khỏi những giọng hát tuyệt vời", Kenneth Takanami chia sẻ quan điểm.

Kenneth Takanami là ca sĩ, nhà sản xuất người Mỹ lai Nhật. Anh đã phát hành một số album, single như New Moon Phase, Close To Me, You Caught the Butterflies in My Stomach...

Ca khúc Sticker là bài hát chủ đề trong album mới nhất của NCT 127. Album giúp nhóm trở thành nghệ sĩ có lượng đĩa đặt trước cao nhất lịch sử SM Entertainment với 2,1 triệu album.