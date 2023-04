Nhà rạp phản hồi việc phim Mỹ Tâm 'vé đặt nhiều nhưng người đi xem ít'

Bộ phim "Tri âm the movie: Người giữ thời gian" chính thức rời rạp sau khi thu về 12,3 tỷ đồng. Phim tài liệu do Mỹ Tâm đạo diễn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Bộ phim tài liệu Tri âm the movie: Người giữ thời gian là dự án đầu tiên do chính ca sĩ Mỹ Tâm làm đạo diễn. Ra mắt khán giả từ ngày 8/4, tác phẩm thu hút sự chú ý trên khắp cả nước. Ngày 17/4, ê-kíp của Mỹ Tâm thông báo bộ phim sẽ rời rạp. Tính tới ngày 18/4, thống kê từ Box Office Vietnam ghi nhận phim của Mỹ Tâm thu về 12,3 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.

Trước khi rời rạp, Người giữ thời gian gây bất ngờ với 2 suất chiếu đạt mốc 100 vé nhưng lượng khán giả tới xem không đúng với thực tế. Dẫu vậy, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa có cơ hội thưởng thức bộ phim.

Tranh luận việc "100 vé được mua nhưng chỉ 11 người đến xem"

Ngày 17/4, giới truyền thông nhận ra sự bất thường trong 2 suất chiếu Người giữ thời gian thuộc cụm rạp CGV. Theo đó, một trong hai buổi chiếu được Box Office Vietnam ghi nhận số lượng khán giả mua vé là hơn 100 người. Trên thực tế, lượng khán giả có mặt trong ca chiếu chỉ là 11 người. Sự trái ngược giữa thực tế và số liệu làm dấy lên nghi vấn về việc bao rạp, vé ảo và người xem ảo.

Trao đổi với Zing, bà Trần Diệu Linh - đại diện truyền thông của CGV cho rằng việc fan club cùng mua vé số lượng lớn để ủng hộ thần tượng là việc rất bình thường.

"Chẳng hạn như đầu năm nay, phim tài liệu về đêm nhạc của BTS: Yet To Come in Cinemas hoặc phim về nhóm nhạc NCT là NCT Dream The Movie cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người hâm mộ của nhóm nhạc tại Việt Nam. Các fanclub thường cùng mua vé số lượng lớn để đi xem cùng nhau hoặc tặng cho bạn bè, người thân", bà Linh chia sẻ.

Theo đại diện nhà rạp, hoạt động của người hâm mộ vừa để cùng nhau tận hưởng bộ phim, đồng thời nâng cao doanh thu phòng vé cho thần tượng. Đây cũng là điều tương tự với phim Người giữ thời gian của ca sĩ Mỹ Tâm.

Đông đảo người hâm mộ tới ủng hộ phim tài liệu của Mỹ Tâm.

Đại diện truyền thông của CGV chia sẻ thêm: "Đối với các yêu cầu đặt vé số lượng lớn từ người hâm mộ, CGV sẽ xuất vé đầy đủ và đảm bảo suất chiếu đúng giờ quy định. CGV cũng hỗ trợ các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng như in vé để riêng từng phong bì để mang tặng. Trong các trường hợp khách mua vé nhưng không có mặt, đây là quyền của khách nên rạp sẽ không can thiệp".

Cảm xúc trọn vẹn, kết cấu phim cần trau chuốt

Sau Biệt đội rất ổn của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp, Tri âm The movie: Người giữ thời gian là dự án điện ảnh nội địa tiếp theo ra rạp trong mùa hè năm nay. Khởi chiếu từ ngày 8/4, đây là phim tài liệu kể về câu chuyện hậu trường Mỹ Tâm tổ chức liveshow Tri âm tại TP.HCM và Hà Nội.

Với thời lượng 106 phút, tác phẩm được chia làm hai phần, tương ứng hai đợt tổ chức liveshow. Không riêng “họa mi tóc nâu”, cả ê-kíp cũng gặp phải rất nhiều khó khăn khi thực hiện chương trình trong thời điểm dịch bệnh diễn ra.

Người giữ thời gian ghi lại từng khâu thực hiện liveshow của Mỹ Tâm bắt đầu từ việc lên kế hoạch, thiết kế, luyện tập cho tới khoảnh khắc trình diễn trên sân khấu. Đôi lúc, có những khoảnh khắc nữ ca sĩ ngồi lại chia sẻ tâm tư, cảm xúc cũng được lồng vào câu chuyện.

Chính vì thế, khán giả không chỉ thấy một Mỹ Tâm đầy máu lửa, nhiệt huyết trong hành trình làm nghề mà còn là một nghệ sĩ giàu cảm xúc, biết trân trọng khán giả. Ngay cả câu tag-line “Sân khấu là nhà, khán giả là gia đình” cũng được cô tự mình giải thích.

Ngoài ra, câu chuyện đằng sau ánh hào quang trên sân khấu cũng được truyền tải một cách trọn vẹn. Để có được những giây phút thăng hoa, Mỹ Tâm phải vượt qua không ít thách thức. Ví như việc bị ốm đau, chấn thương vì tập luyện, hay những khoảnh khắc lo âu do phải chuẩn bị mọi thứ từ đầu vì chuyển địa điểm tổ chức,...

Ca sĩ Mỹ Tâm cho thấy sự tâm huyết trong tác phẩm điện ảnh do mình làm đạo diễn. .

Đã có lúc, “họa mi tóc nâu” cảm thấy bế tắc. Trong phim, cô chia sẻ: "Nhiều lúc, tôi stress nặng, bị trầm cảm, phải uống thuốc”. Song, Người giữ thời gian không chủ ý xoáy sâu vào những khía cạnh này. Tác phẩm chủ yếu nhấn mạnh cách Mỹ Tâm đương đầu và vượt qua khủng hoảng.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng phần đầu tiên đã truyền tải rất tốt những thông điệp, đồng thời khép lại câu chuyện khá trọn vẹn. Vậy nên, kết cấu lặp lại ở phần sau khiến phim trở nên lê thê, đánh mất dần sức hút.

Cuối tuần qua, Tri âm The movie: Người giữ thời gian ghi nhận doanh thu khoảng 6,5 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.000 suất chiếu, theo thống kê của Box Office Vietnam. Bộ phim của Mỹ Tâm đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp, chỉ xếp sau 2 dự án Hollywood là Khắc tinh của quỷ và Anh em Super Mario.

Tính đến sáng ngày 18/4, sau 10 ngày khởi chiếu, tác phẩm này thu về cho nhà sản xuất 12,3 tỷ đồng . Đây là một thành tích phòng vé không tệ cho các bộ phim tài liệu, đặc biệt lại là phim nội địa. Lợi nhuận của phim được ê-kíp thông báo sẽ dùng cho mục đích từ thiện.