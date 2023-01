Nhà rạp nói về tin chèn ép 'Chị chị em em 2', ưu ái phim Trấn Thành

Trao đổi với Zing, đại diện các nhà rạp phủ nhận thông tin "Nhà bà Nữ" được ưu ái suất chiếu, trong khi "Chị chị em em 2" bị chèn ép.

Sau khi Siêu lừa gặp siêu lầy bất ngờ rút khỏi rạp, mùa phim Tết năm nay chỉ có sự tham gia của hai bộ phim, gồm Nhà bà Nữ (Trấn Thành) và Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng). Đây là mùa Tết có số lượng phim Việt ít nhất trong những năm trở lại đây.

Mùa Tết là thời điểm được trông chờ của giới làm phim, các cụm rạp, đặc biệt là sau một quãng thời gian dài nhiều tác phẩm nội địa có doanh thu, chất lượng thảm họa nối tiếp nhau trình chiếu.

Sau 3 ngày đầu năm mới, hiện cán cân doanh thu phòng vé đang lệch hẳn về phim của Trấn Thành với hơn 54 tỷ đồng . Chị chị em em 2 xếp sau với gần 14 tỷ đồng (tính đến trưa 24/1). Số lượng suất chiếu của Nhà bà Nữ cũng đang gấp đôi phim đồng hương.

Cuộc đấu của chỉ hai phim Việt

Theo thống kê từ Box Office Vietnam (Đơn vị quan sát phòng vé độc lập), trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, Nhà bà Nữ thu 25 tỷ đồng với hơn 208.000 vé được bán ra và 4.236 suất chiếu trên toàn quốc. Bộ phim liên tiếp dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu phòng vé Việt trong các ngày đầu năm mới.

Đến ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán, số lượng suất chiếu của phim ngày càng tăng lên. Đến trưa 24/1 (tức mùng 3 Tết), số suất chiếu của phim chạm mốc 4.999. Nhà bà Nữ áp đảo toàn bộ suất chiếu so với những phim còn lại trong mùa Tết năm nay.

Phim của Vũ Ngọc Đãng đạt doanh thu 14 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu Tết. Ảnh: ĐPCC.

Ban đầu Chị chị em em 2 có số suất chiếu là 2.183 trong ngày mùng 1. Đến ngày mùng 3 Tết, nhà rạp tăng 166 suất chiếu, nâng tổng số lượng lên 2.349. Như vậy, đứa con tinh thần của Vũ Ngọc Đãng chỉ chiếm 1/2 số lượng suất chiếu so với Nhà bà Nữ của Trấn Thành.

Tại TP.HCM - địa bàn chiếm thị phần điện ảnh lớn nhất cả nước, suất chiếu dành cho Nhà bà Nữ trải dài từ 9h40 đến 23h50 mỗi ngày. Các cụm rạp ở CGV, Lotte Cinema, số lượng suất chiếu dành cho phim của Trấn Thành dao động từ 28-31 suất/ngày. Số lượng này tại Galaxy, BHD nằm ở mức 18-20 suất/ngày.

Trong khi đó, suất chiếu của Chị chị em em 2 tại các cụm rạp ghi nhận con số 8-13 suất/ngày. Như vậy, số lượng suất chiếu của Nhà bà Nữ gấp khoảng 3 lần so với đối thủ đồng hương.

Trên nhiều diễn đàn phim, khán giả cho rằng ngay từ đầu, nhà rạp đã tỏ ra ưu ái cho phim của Trấn Thành bằng việc ưu tiên suất chiếu.

“Chị chị em em 2 bị nhà rạp chèn ép”, “Thật không công bằng khi phim của Trấn Thành được ưu tiên hơn so với Chị chị em em 2”; “Số lượng suất chiếu của Chị chị em em 2 ít hơn nên doanh thu kém là điều dễ hiểu”… là những bình luận do các tài khoản mạng để lại.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CGV - phủ nhận điều này. Ông Hải cho biết: “Theo tôi, đây là dịp duy nhất trong năm mà nhà rạp cố gắng tối đa hóa doanh thu sau một thời gian dài lỗ nặng do dịch bệnh. Vì thế, không nhà rạp nào ưu ái duy nhất một bộ phim. Tất cả là do nhu cầu và chọn lựa của khán giả”.

Chung quan điểm, bà Mai Hoa - đại diện Galaxy - nói số lượng suất chiếu của Nhà bà Nữ vượt trội trong mùa Tết năm nay đến từ thị hiếu, lựa chọn của khán giả. Nhà rạp luôn có quy định rõ ràng về việc sắp xếp suất chiếu.

“Chúng tôi luôn dựa vào số lượng đặt vé, lựa chọn của khán giả để sắp xếp suất chiếu cho từng phim. Không có chuyện Chị chị em em 2 bị nhà rạp chèn ép như mọi người suy nghĩ. Bộ phim của Vũ Ngọc Đãng cũng tăng dần suất chiếu và số lượng vé bán ra theo từng ngày”, bà Mai Hoa cho biết.

Doanh thu phòng vé Việt mùa Tết

Cũng theo bà Mai Hoa, mùa Tết 2023 có ít phim Việt nhất trong các năm trở lại đây. Thông thường, có khoảng 3-5 phim Tết cạnh tranh trong mùa Tết khiến thị trường sôi động. Năm nay, chỉ có Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 cạnh tranh tại phòng vé.

Các bộ phim ngoại như Avatar: The Way of Water, Puss in Boots: The Last Wish đã chiếu từ lâu nên số lượng suất chiếu giảm dần theo ngày. Khán giả trong nước vì thế cũng không có nhiều lựa chọn khi mua vé tại rạp.

Tổng doanh thu của phòng vé trong 3 ngày đầu năm mới ghi nhận ở mức khoảng 74 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam).

Nhà bà Nữ áp đảo tại phòng vé Việt mùa Tết năm nay. Ảnh: ĐPCC.

Đại diện Galaxy chia sẻ với Zing: “Bức tranh phòng vé mùa Tết năm nay khả quan hơn so với vài năm trở lại đây. Mọi thứ đang dần bình ổn trở lại sau một quãng thời gian dài dịch bệnh. Đó là tín hiệu mừng. Tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2019, thị trường vẫn chưa bùng nổ. Lượng vé bán ra vẫn hạn chế. Chúng tôi vẫn đang theo dõi số lượng đặt và tổng vé bán ra theo từng ngày. Khán giả hiện chủ yếu tập trung chọn Nhà bà Nữ”.

Theo bà Mai Hoa, Nhà bà Nữ khai thác chủ đề gia đình, trở thành lựa chọn của phần đông khán giả và không có đối thủ tại rạp trong mùa Tết. Với số lượng vé và suất chiếu như hiện tại, bà Mai Hoa dự đoán phim của Trấn Thành sẽ rời rạp với doanh thu trên 200 tỷ đồng .

“Điều này cho thấy khán giả Việt vẫn ưu tiên lựa chọn phim nội địa trong mùa Tết, đặc biệt là những phim có chất lượng. Họ chưa bao giờ quay lưng với phim Việt”, đại diện Galaxy nói.

Theo các nhà rạp, sau một tuần Tết, doanh thu rạp sẽ giảm hơn khi người dân, học sinh trở lại làm việc, đi học từ ngày mùng 8.

Ngoài Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2, một bộ phim Việt khác từng dự định công chiếu dịp Tết Nguyên đán 2023 là Siêu lừa gặp siêu lầy của Võ Thanh Hòa đã chọn ngày 24/3 để trình làng.