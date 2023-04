Nhà phố, biệt thự Aqua City giảm giá mạnh vẫn vắng khách

Khu đô thị Aqua City nằm tại đường Hương Lộ 2, Long Hưng, TP Biên Hòa có quy mô lên đến 1.000 ha. Dự án được chủ đầu tư Novaland triển khai từ năm 2008 và được chia thành 7 phân khu gồm: The Suite, Elite, Stella, The Grand Villas, The Valencia (River Park 1), River Park 2 và Đảo phượng hoàng.