Nhà phân phối ủy quyền Apple thu hơn 2.000 tỷ đồng nhờ bán điện thoại

Hoạt động phân phối điện thoại di động giúp Petrosetco thu về hơn 2.000 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 20,6% so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo kinh doanh định kỳ, Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - PET) thu về 1.472 tỷ đồng trong tháng 3, giảm 24,1% so với cùng kỳ và 6% so với tháng liền trước. Lợi nhuận gộp giảm nhẹ 4,8% xuống 59 tỷ đồng song biên lợi nhuận gộp được nâng từ 3% lên 4% nhờ cải thiện giá vốn từ các mảng dịch vụ cung ứng lẫn hậu cần.

Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty giảm 59,5% xuống còn 15 tỷ đồng do sự ảnh hưởng của việc gia tăng chi phí lãi vay. Biên lợi nhuận trước thuế theo đó cũng thu hẹp từ 1,9% xuống mức 1%.

Doanh nghiệp này lý giải tình trạng giảm sút nhu cầu chung của thị trường đối với các sản phẩm điện thoại, laptop, điện máy... đã ảnh hưởng đến doanh số hoạt động phân phối thiết bị điện tử. Trong khi đó, doanh thu từ các mảng dịch vụ cung ứng và hậu cần chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là dịch vụ catering (chuyên chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp) có mức tăng trưởng đến 69,8% so với cùng kỳ.

CƠ CẤU DOANH THU CỦA PETROSETCO TRONG QUÝ I

Nhãn Hoạt động phân phối Quản lý và cho thuê bất động sản Dịch vụ catering Khác Tỷ trọng % 86 3 6 5

Trên thực tế, hoạt động phân phối mới là mũi nhọn chính của Petrosetco. Mảng này chiếm hơn 83% cơ cấu doanh thu tháng 3, tương đương 1.230 tỷ đồng , chủ yếu đến từ các thiết bị điện tử như điện thoại di động ( 488 tỷ đồng ), laptop ( 500 tỷ đồng ), thiết bị IT khác ( 118 tỷ đồng ). Ngoài ra Petrosetco còn thu 124 tỷ đồng từ hoạt động phân phối hạt nhựa polypropylene, xơ sợi polyester và khí hóa lỏng.

Dịch vụ catering, quản lý và cho thuê bất động sản, hoạt động khác chỉ chiếm lần lượt 7%, 3% và 6% tương ứng 107 tỷ đồng , 43 tỷ đồng và 92 tỷ đồng . Cả ba mảng kinh doanh phụ này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 4.246 tỷ đồng , giảm 11,8% so với cùng kỳ do sự sụt giảm của hoạt động phân phối (đạt 3.665 tỷ đồng , giảm 15,3%). Lãi vay tăng cao tiếp tục gây áp lực và kéo lãi trước thuế xuống 52 tỷ đồng , giảm 53,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động phân phối suy giảm chủ yếu do các mảng bán kém như laptop, thiết bị IT và vật liệu. Trái lại, điện thoại di động đem về tới 2.046 tỷ đồng cho Petrosetco với mức tăng 20,6% so với cùng kỳ.

LỢI NHUẬN CỦA PETROSETCO CÓ XU HƯỚNG ĐI XUỐNG Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II III IV Quý I/2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 4213 3423 3873 6026 4816 3473 4557 4835 4246 Lãi trước thuế

81 69 79 161 110 32 93 3 52

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I, tổng tài sản của Petrosetco tính tới hết kỳ kinh doanh đạt 10.156 tỷ đồng , tăng 12% so với đầu kỳ.

Khoản chênh lệch này chủ yếu do công ty nâng giá trị đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong mục tài sản ngắn hạn từ 1.818 tỷ đồng lên 3.375 tỷ đồng . Song mục tài chính này không được thuyết minh chi tiết trong báo cáo. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn vẫn giữ không có nhiều biến động, đạt 120,2 tỷ đồng .

Nợ phải trả của Petrosetco tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 8.084 tỷ đồng , cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu (2.072 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do các khoản phải trả ngắn hạn tăng cao cũng như công ty đẩy mạnh vay nợ.

Trong 3 tháng, giá trị các khoản vay ngắn hạn của Petrosetco nâng từ 3.626 tỷ đồng lên 4.497 tỷ đồng . Việc này khiến công ty phải trả 71 tỷ đồng chi phí lãi vay trong 3 tháng đầu năm. Nguồn doanh thu tài chính khoảng 63 tỷ đồng mà phần lớn đến từ lãi tiền gửi, cho vay chỉ giúp bù đắp phần nào.

Petrosetco là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập vào tháng 6/1996, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ sinh hoạt, đời sống và du lịch nhằm phục vụ các hoạt động dầu khí.

Công ty hiện là đối tác với nhiều thương hiệu lớn tại nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân phối điện thoại (Samsung, Itel, Apple...), laptop và máy tính xách tay (Lenovo, iPad, Dell...), phụ kiện, điện máy điện lạnh gia dụng (SK magic, Candy, LG...), thiết bị y tế và cả phân bón hữu cơ Humate USA.

Trong mảng phân phối, Samsung vẫn luôn là mặt hàng chủ lực của doanh nghiệp và ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đến 70% trong năm ngoái. Ngoài ra, Petrosetco cũng trở thành một trong những nhà phân phối ủy quyền của Apple tại thị trường Việt Nam từ tháng 6/2020.