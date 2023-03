Nhà nhiều sách, sắp xếp, bảo quản sao cho đúng cách

Tờ The Washington Post đã dẫn chia sẻ của những tín đồ yêu sách thực thụ về chiến lược lưu trữ các bộ sưu tập sách quy mô lớn.

Các tín đồ có số lượng sách lớn phải làm nhiều cách để lưu trữ, bảo quản sách. Ảnh: The Washington Post.

Matthew Budman, tác giả của cuốn sách Book Collecting Now: The Value of Print in a Digital Age, đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi chuyển nhà. Khi chuyển từ một ngôi nhà 6 phòng ngủ ở vùng ngoại ô tới một căn hộ rộng 900 m2 ở Manhattan, gia đình ông đã phải loại bỏ 12.000 cuốn sách.

Sử dụng kệ sách thích hợp

Quá trình chọn lọc sách rất khó khăn nhưng cuối cùng cũng giúp ông nhận ra rằng số lượng sách không phải là tất cả. Hiện tại, ông có khoảng 3.000 đầu sách ở nhà (cùng hàng nghìn đầu sách khác trong kho).

Budman phải giảm tải số lượng sách rất lớn. Ảnh: The Washington Post.

Có thể nói những chiếc giá sách lộng lẫy đã trở thành một biểu tượng trên mạng xã hội, nhưng thực sự quản lý tất cả số sách đó cũng không hề dễ dàng. Từ kinh nghiệm của Budman, ông chia sẻ về một món đồ yêu thích từ lâu của những người mê sách. Đó là tủ sách Billy thiết thực và giá cả phải chăng. Khi đến nhà mới, ông đã chuyển theo 3 kệ sách Billy và bố trí cùng các tủ sách mới khác. Dù ông Budman thường bị thu hút bởi các đồ nội thất cổ, ông vẫn luôn chọn những chiếc tủ sách cơ bản vì chúng không hy sinh không gian lưu trữ cho các mục đích phụ khác như trang trí hoặc thẩm mỹ.

Tủ sách Billy cũng có thể là đồ dùng nền tảng cho các dự án lưu trữ lớn. Ở thành phố Birmingham, Alabama, blogger viết sách kiêm thiết kế nhà Brittany Mareno đã có một màn trình diễn sách hoành tráng tại phòng khách với một tủ sách lớn được thiết kế theo dạng Billy và cao tới tận trần nhà. Mareno nhớ lại: “Chồng tôi nói rằng em sẽ không bao giờ lấp đầy những giá sách này vì số lượng kệ sách nhiều hơn mức em cần. Nhưng tôi đã lấp đầy chúng ngay lập tức”.

Cách sắp xếp kho tàng sách

Mặc dù có rất nhiều cách để sắp xếp các bộ sưu tập sách, vẫn có một số hướng dẫn chủ chốt và hữu ích. Thông thường, các thư viện và hiệu sách thường sắp xếp các đầu sách theo thể loại, lĩnh vực hoặc chủ đề, sau đó xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái họ của tác giả.

Monica Chavez, một blogger ở khu vực Vịnh San Francisco, người có những giá sách khổng lồ ở nhà, cũng sử dụng cách làm trên cho các giá sách ngang tầm mắt. Những nơi đó được xếp các đầu sách đương đại và các bài viết về thời kỳ hiện tại. Monica để sách của con mình ở các giá thấp hơn, nơi trẻ em dễ lấy. Còn bà dành không gian cao nhất cho những cuốn sách có giá trị và mang tính sưu tầm.

Những đầu sách quý giá đó không phải để đọc thường xuyên nên Monica không cần phải sắp xếp chúng theo cách dễ lấy. Thay vào đó, bà sắp xếp chúng theo màu sắc để tạo hiệu ứng kệ cầu vồng.

Giá sách khoa học tại nhà Monica Chavez. Ảnh: The Washington Post.

Mareno cũng gợi ý nên để các ấn bản đặc biệt trên các kệ cao hơn, một phương pháp giúp sách không bị hư hại khi nhà bị lũ lụt gần đây.

Tuy nhiên, không có yêu cầu nào về việc phải sắp xếp sách theo một quy chuẩn nào đó. Benét Wilson, một nhà báo tự do, nói rằng không có thứ tự đặc biệt nào đối với thư viện duyên dáng trong ngôi nhà của gia đình bà ở San Antonio.

Cha bà đã xây dựng ngôi nhà vào năm 1987 và thiết kế một thư viện chứa khoảng 300 cuốn sách. Wilson nói: “Ngay bây giờ, thư viện được sắp xếp ngẫu nhiên. Tôi đang xem cuốn sách của Donald Rumsfeld, Known and Unknown. Nằm 2 phía cuốn sách này là Eat, Pray, Love của Elizabeth Gilbert và phía còn lại là The 7 Habits of Highly Effective People”. Wilson nói một trong những mục tiêu của bà là đi thư viện khắp nơi để ghi lại các đầu sách và sắp xếp chúng một cách chu đáo hơn.

Chăm sóc các kệ sách

Khi bộ sưu tập sách không ngừng phát triển và thay đổi, thì việc chăm sóc sách và kệ sách là một yếu tố quan trọng. Christine Manzari, một tác giả truyện tranh lãng mạn ở Forest Hill, Maryland, nhận được rất nhiều bản in trước và các ấn bản đặc biệt về tác phẩm của bà. Do đó, nơi bà ở thường không gọn gàng vì số lượng sách lớn. Trong nhà của bà, sẽ tìm thấy nhiều chồng sách trên sàn, trong hộp và trên bậu cửa sổ, ngoài ra còn có những chiếc giá chứa khoảng 3.000 đầu sách nữa.

Thư viện tại nhà của Manzari từng là một phòng khách bỏ trống. Ảnh: The Washington Post.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của vợ, chồng của Manzari đã cải tạo một phòng ăn không sử dụng thành một không gian dành riêng cho sách và tiếp tục xây dựng các kệ sách ở nhiều nơi khác xung quanh nhà. Tuy nhiên, bà không thể giữ tất cả sách ở nhà. Để quản lý tình trạng quá tải, Manzari đã thành lập một thư viện miễn phí ở cuối con đường bà thường lái xe qua và quyên góp hàng trăm cuốn sách.

Mareno cũng có thói quen “cho ra đi” những cuốn sách mà bà không định đọc lại, ví dụ thường bán chúng trên eBay. Để bảo vệ và gìn giữ những tác phẩm quan trọng, Mareno cũng khuyên nên phủi bụi thường xuyên.

Trong khi có rất nhiều cách để chăm sóc cho các cuốn sách thì đối với Budman, hành động sàng lọc hơn 15.000 cuốn sách đã nhấn mạnh một điều đặc biệt. Cho dù độc giả có một bộ sưu tập gồm 20 hay 20.000 cuốn, thì “lý tưởng nhất là có một câu chuyện về mọi cuốn sách trong bộ sưu tập của mình”, ông Budman bày tỏ.