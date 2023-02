Nhà nhiều phòng ngủ vì các đôi không muốn chung giường

Vì thói quen ngủ khác biệt, nhiều đôi quyết định chia phòng ngủ. Mỗi phòng được đầu tư như nhau với màu sắc, nội thất theo ý muốn của chủ nhân.

Một số cặp thấy rằng việc ngủ riêng khiến mối quan hệ trở nên thú vị hơn. Ảnh minh họa: Karolina Grabowska/Pexels.

Năm 2022, Valerie Weisler chuyển đến thành phố New York (Mỹ) để sống cùng người yêu. Trước đó, khi học cao học tại Ireland, cô có thói quen ngủ phòng riêng và ngại chung giường với bạn cùng nhà.

Tuy nhiên, Ky Dates, nửa kia của cô lại cho rằng họ nên ngủ chung. Đề xuất chia phòng ngủ của Valerie khiến anh lầm tưởng mối quan hệ của họ đang gặp trục trặc. Valerie giải thích rằng cô chỉ đơn giản là muốn có không gian cá nhân.

Tháng 9/2022, đôi trẻ chuyển đến một căn hộ bốn phòng ngủ ở Crown Heights (Brooklyn, Mỹ) và chung nhà với hai người bạn khác. Mỗi người trong số họ đều có một phòng ngủ riêng.

Có nhiều đôi yêu thích việc ngủ một mình vì có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Ảnh: Clark Hodgin/The New York Times.

Thực tế, việc các đôi yêu nhau ngủ riêng khá phổ biến hiện nay. Theo một cuộc khảo sát trên 2.200 người Mỹ do Hiệp hội Đồ gia dụng quốc tế thực hiện cho The New York Times, cứ 5 cặp vợ chồng thì có một cặp ngủ riêng phòng và gần 2/3 trong số đó ngủ riêng mỗi đêm.

Đồng thời, các nhà thiết kế nội thất cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể của nhu cầu cải tạo nhà, biến các phòng ngủ riêng biệt thành phòng liền kề.

Cụ thể, các cặp vợ chồng ngủ riêng muốn phòng ngủ phụ của họ cũng được trang trí kỹ lưỡng như phòng ngủ chính. Nhờ vậy, họ có giấc ngủ ngon hơn, không bị làm phiền bởi tiếng ngáy hay thói quen kéo chăn của người bên cạnh.

Việc ngủ riêng có thể khiến cặp bớt ham muốn tình dục. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Ảnh hưởng

Xu hướng ngủ riêng của nhiều đôi trẻ khiến cho một số nhà trị liệu tình dục và tư vấn hôn nhân nghi ngờ, lo lắng.

Katherine Hertlein, giáo sư của một chương trình tư vấn cho đôi yêu nhau và gia đình tại Đại học Nevada (Las Vegas), băn khoăn về nguyên nhân đằng sau quyết định này.

Cô cho rằng ngủ riêng có thể là một cái cớ để mỗi người tránh nói về những vấn đề trong gia đình hoặc giảm thiểu tranh cãi.

Thêm đó, ngủ chia phòng có thể làm giảm thời gian các cặp dành cho nhau và tần suất quan hệ tình dục.

Trong cuộc khảo sát với 3.000 đôi ngủ riêng, tiến sĩ Cheryl Fraser, nhà tâm lý học lâm sàng và trị liệu tình dục, thấy rằng khoảng 33-40% số đôi cho biết họ ít quan hệ tình dục hơn (không quá 6 lần/năm).

Nhưng theo một khảo sát khác của Hiệp hội đồ gia dụng quốc tế, 31% cặp vợ chồng cho biết việc ngủ riêng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ và 21% nói rằng mối quan hệ của họ được cải thiện nhờ điều đó.

Phòng ngủ phụ hiện được cải tạo để phục vụ cho nhu cầu ngủ riêng. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Thiết kế phòng riêng

Từ khi chia phòng ngủ riêng, Newhart (31 tuổi, làm việc cho một công ty bảo hiểm y tế) lại có mong muốn được gần gũi với vợ nhiều hơn. Cặp vợ chồng bắt đầu ngủ riêng trong đại dịch khi họ phải ở nhà cùng nhau cả ngày.

Vợ anh, Cara Newhart (nhà thiết kế nội thất, 30 tuổi) chia sẻ rằng: "Tôi là người hướng nội và cần thời gian ở một mình để nạp lại năng lượng".

Khi họ chuyển đến một ngôi nhà ba phòng ngủ ở New Jersey (Mỹ), cô đã thiết kế căn phòng của mình với màu cam cháy và xanh nước biển, tông màu gỗ tự nhiên nhẹ và bức tường nổi có hoa văn đậm phía sau giường. Còn phòng của chồng cô có màu xám, xanh lam mát mẻ, và tông màu gỗ đậm hơn.

Rodney Lawrence, một nhà thiết kế nội thất ở Manhattan, cho biết gần đây đã cải tạo lại phòng ngủ phụ cho một cặp vợ chồng trẻ. Họ muốn ngủ riêng phòng vì người chồng thường thức khuya. Hai căn phòng được đầu tư ngang nhau với màu sắc và đồ nội thất phù hợp với thẩm mỹ của cả hai.

Nhiều đôi trẻ bắt đầu ngủ riêng kể từ đại dịch. Ảnh: Tony Cenicola/The New York Times.

Artem Kropovinsky, một nhà thiết kế nội thất ở Manhattan, cũng đã thiết kế lại tầng trên cùng của một ngôi nhà năm phòng ngủ. Hai phòng ngủ chính trong nhà được liên kết với nhau bằng một phòng khách chung.

Anh cho biết những cuộc đại tu như này thường khá tốn kém. Tuy nhiên, nhiều người sẵn sàng chi tiền để đổi lấy một không gian riêng tư, không bị làm phiền khi nghỉ ngơi.

Việc ngủ riêng có thể làm tăng gia vị cho mối quan hệ. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Tận hưởng

Weisler và người yêu chỉ ngủ chung vào cuối tuần. Điều này khiến cho mối quan hệ của họ lãng mạn và vui tươi hơn.

Trước khi tìm thấy căn hộ hiện tại, cả hai lo lắng rằng một căn hộ có phòng ngủ riêng sẽ làm tăng tiền thuê nhà. Điều này có thể làm tăng gánh nặng cho đôi trẻ, đặc biệt là khi họ sống ở thành phố New York - nơi chi phí nhà ở đã cao ngất ngưởng.

Tuy nhiên, mỗi người chỉ phải trả khoảng 1.000 USD /tháng. Họ ước tính rằng họ sẽ phải trả chi phí tương tự cho một căn hộ có phòng ngủ đủ rộng cho hai người.

Hiện tại, cả hai đều tận hưởng việc ngủ một mình. Việc mời đối phương vào phòng tạo cảm giác như tiếp đón nhau trong nhà riêng của họ.



Jacquenline Newman, một luật sư về ly hôn ở Manhattan cho biết thêm rằng đại dịch đã thay đổi lối sống của các cặp vợ chồng, đặc biệt là khi họ phải làm việc ở nhà và có nhiều thời gian cạnh nhau hơn. Bởi vậy giờ đây, mỗi người đều cần một chút không gian riêng.