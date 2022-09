Nhà nghiên cứu NASA nhận tội lén quan hệ với Trung Quốc

Một nhà nghiên cứu NASA kiêm giáo sư Đại học Texas A&M (Mỹ) đã nhận tội lén lút quan hệ với trường đại học do chính phủ Trung Quốc thành lập trong khi nhận tiền trợ cấp của Mỹ.

Ông Thành Chấn Đông. Ảnh: Đại học Texas A&M.

Ông Thành Chấn Đông (Zhengdong Cheng) đã thừa nhận hai tội danh, gồm vi phạm quy định của NASA và làm giả tài liệu chính thức, trong phiên làm việc trước tòa án liên bang ở thành phố Houston, bang Texas hôm 22/9, AP đưa tin ngày 24/9.

Ông Thành Chấn Đông bị kết án với mức phạt tù 13 tháng. Ông cũng đồng ý bồi thường 86.876 USD và chịu phạt thêm 20.000 USD .

Vị chuyên gia ban đầu bị buộc tội gian lận điện tín, âm mưu phạm tội và khai báo sai sự thật khi bị bắt vào tháng 8/2020. Ông cũng bị Texas A&M sa thải ngay sau khi bị bắt.

Các công tố viên cáo buộc ông Thành, làm việc tại Texas A&M từ năm 2004, che giấu công việc của mình ở Trung Quốc trong khi nhóm nghiên cứu của ông nhận được gần 750.000 USD tiền tài trợ cho nghiên cứu không gian.

NASA hạn chế sử dụng ngân sách cho bất kỳ sự hợp tác hoặc phối hợp nào với Trung Quốc, các tổ chức của Trung Quốc hoặc bất kỳ công ty nào do Trung Quốc sở hữu.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết ông Thành đã đảm nhận nhiều vị trí thuộc tổ chức Trung Quốc, bao gồm làm giám đốc viện phần mềm tại một trường đại học công nghệ ở Quảng Đông, do Bộ Giáo dục Trung Quốc thành lập.

“Texas A&M và Texas A&M System rất coi trọng vấn đề bảo mật và chúng tôi liên tục theo dõi các lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là khi liên quan đến an ninh quốc gia”, John Sharp, Chủ tịch của Texas A&M System, cho biết trong một tuyên bố hôm 23/9. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác liên bang để bảo mật tài sản trí tuệ”.