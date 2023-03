Nhà nghỉ dưỡng 378 sắp di dời bên bờ biển Nha Trang

Về chủ trương di dời, cuối năm 2022, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hoà, về việc ủng hộ chủ trương, quy hoạch của tỉnh tại khu vực TP Nha Trang. Bộ Công an cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất 9 ha ở khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, bàn giao đất sạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Công an, để bộ triển khai xây dựng Nhà nghỉ dưỡng 378 mới.