Nhà mạng rà soát thông tin thuê bao, sẵn sàng thử nghiệm Mobile Money

Rà soát thông tin thuê bao tạo điều kiện để các nhà mạng tiến tới thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số toàn diện, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng.

Số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã xử lý, thu hồi gần 10 triệu SIM kích hoạt sẵn và chặn gần 200 triệu tin nhắn rác, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ nhiều nỗ lực từ các đơn vị, rác viễn thông đã có xu thế giảm. Ước tính đến nay, số lượng SIM rác giảm trên 60%, lượng tin nhắn rác giảm 68,6%, cuộc gọi rác giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người dân phàn nàn về tin nhắn rác cũng giảm 70% so với cùng kỳ.

MobiFone là nhà mạng xúc tiến mạnh mẽ công tác ra soát và ngăn chặn rác viễn thông. Việc rà soát thông tin thuê bao trên toàn hệ thống không chỉ triệt tiêu SIM rác, bảo vệ quyền lợi người dùng mà còn giúp nhà mạng này tạo nền tảng và tiền đề tiến đến cung cấp các dịch vụ tài chính mới, gắn với công nghệ định danh khách hàng như Mobile Money.

Xác thực thông tin để đảm bảo quyền lợi người dùng

MobiFone đã quyết liệt triển khai các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. Theo đó, nhà mạng này thường xuyên kiểm tra thông tin thuê bao trên hệ thống, đẩy mạnh việc thanh tra, giám sát đối với hoạt động mua bán, đăng ký, quản lý thông tin thuê bao tại các điểm bán SIM, đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn theo quy định.

MobiFone đẩy mạnh rà soát, kiểm tra thông tin thuê bao.

Nhà mạng này đã ký bổ sung thỏa thuận tăng cường quản lý thông tin thuê bao để ngăn chặn và xử lý SIM rác cùng các nhà mạng khác như Viettel, VinaPhone. Nhà mạng này cũng đã hoàn thiện cơ chế chặn tự động trên hệ thống của doanh nghiệp để đảm bảo tất cả thuê bao phát triển mới không vi phạm các tiêu chí trong thỏa thuận ngăn chặn, xử lý SIM rác từ 1/8 năm nay.

Gần đây nhất, để triệt để xử lý vấn đề SIM rác và SIM nghi ngờ kích hoạt sẵn, MobiFone đã rà soát, thông báo và khóa các SIM chưa đáp ứng các quy định của Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Nhà mạng cũng quán triệt hệ thống gồm các trung tâm, đại lý và cửa hàng giao dịch về chủ trương xử lý SIM nghi ngờ kích hoạt sẵn của Bộ Thông tin và Truyền thông để nhân viên kinh doanh, cộng tác viên, đại lý, điểm bán nhận biết, không khởi tạo và bán các SIM nghi ngờ kích hoạt sẵn.

Việc xác thực, bảo mật thông tin thuê bao cũng là bảo vệ thông tin, tài sản cá nhân của người dùng trước những mối nguy về quảng cáo rác và lừa đảo qua mạng. Đồng thời, việc thực hiện xác thực, chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ nhằm ngăn chặn nạn SIM, tin nhắn, cuộc gọi rác mà còn để định danh khách hàng, chuẩn bị cho kế hoạch cung cấp dịch vụ số mới như Mobile Money, MobiFone Pay…

Về lâu dài, tất cả dịch vụ của khách hàng trên nền tảng số đều cần xác thực thông tin để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Sự quyết liệt, bài bản, nghiêm túc trong công tác này của MobiFone đã đạt hiệu quả cao, được nhiều chủ thuê bao ủng hộ.

Đưa công nghệ vào quy trình xác thực khách hàng

MobiFone là nhà mạng hàng đầu trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xác thực thông tin khách hàng. Theo đó, giải pháp MobiFone eKYC có thể tự động trích xuất thông tin từ giấy tờ tuỳ thân như CMND/CCCD, hộ chiếu… của khách hàng và so sánh ảnh chân dung trên giấy tờ với ảnh chụp khuôn mặt ngay tại thời điểm đó.

Công nghệ này giúp MobiFone định danh khách hàng chính xác hơn. CMND/CCCD giả để đăng ký thông tin thuê bao cũng nhanh chóng bị phát hiện.

Ứng dụng không chỉ giúp MobiFone kiểm tra, đối chiếu thông tin thuê bao mà còn trở thành dịch vụ định danh cho khách hàng doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Thay vì đối chiếu giấy tờ trực tiếp, các doanh nghiệp dễ dàng xác thực từ xa thông qua MobiFone eKYC, giúp đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ và tối ưu thời gian cho cả doanh nghiệp và người dùng. MobiFone cũng hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin trên ứng dụng My MobiFone mà không cần trực tiếp đến cửa hàng.

Khách hàng được bảo mật chặt chẽ thông tin hơn khi thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Mới đây nhất, ngày 18/11, MobiFone chính thức nhận giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước cho phép thí điểm dịch vụ Mobile Money. Việc rà soát, định danh khách hàng sẽ là nền tảng để đơn vị này cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới như định danh số, Mobile Money,… tiến tới hoàn thiện hệ sinh thái số.

Trước đó, MobiFone đã cung cấp nhiều dịch vụ số như dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; bộ sản phẩm MobiFone Smart Office; bộ sản phẩm MobiFone Smart Sales; nền tảng họp trực tuyến MobiFone Meeting; giải pháp học tập toàn diện MobiEdu; giải pháp phần mềm kế toán và quản trị bán hàng mShop; hay hóa đơn điện tử MobiFone Invoice cùng nhiều sáng kiến số khác.