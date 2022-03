Nhà mạng Anh dừng hợp tác với Chelsea

Three, nhà tài trợ áo đấu của câu lạc bộ Chelsea, chấm dứt hợp đồng trị giá 40 triệu bảng Anh mỗi năm sau khi chính phủ Anh phong tỏa tài sản của ông chủ đội bóng.

Theo The Athletic, Three, một trong các công ty viễn thông lớn nhất nước Anh đã thông báo ngừng hợp tác với câu lạc bộ phía tây London. Động thái diễn ra sau khi chính phủ Anh đưa ra thông báo trừng phạt tỷ phú người Nga, Roman Abramovich, ông chủ Chelsea. Ngoài ra, phía Three mong muốn loại bỏ logo của mình khỏi áo đấu Chelsea ngay lập tức.

"Trước các lệnh trừng phạt được công bố gần đây từ chính phủ Anh, chúng tôi đã yêu cầu câu lạc bộ bóng đá Chelsea tạm thời đình chỉ tài trợ, bao gồm việc xóa logo khỏi áo đấu và bảng hiệu quảng cáo xung quanh sân cho đến khi có thông báo mới", người phát ngôn của Three cho biết.

Hợp đồng tài trợ áo đấu của Three với Chelsea có giá trị 40 triệu bảng Anh mỗi năm. Ảnh: @chelseafc.

Three là nhà tài trợ áo đấu của Chelsea từ năm 2020, hợp đồng kéo dài 3 năm. Theo các nguồn tin, Three trả cho Chelsea khoảng 40 triệu bảng Anh mỗi năm để logo công ty xuất hiện trên áo đấu của nhà vô địch châu Âu.

Three là thương hiệu viễn thông trực thuộc CK Hutchison Holdings, tập đoàn kinh doanh ở mảng viễn thông, bán lẻ đa quốc gia. Riêng nhà mạng Three có các chi nhánh tại Ireland, Vương quốc Anh, Áo, Thụy Điển, Hong Kong, Macao, Indonesia.

Bên cạnh đó, công ty mẹ của Three cũng là một trong hai cổ đông lớn nhất thuộc nhà mạng Vietnamobile tại Việt Nam. Doanh nghiệp viễn thông này được thành lập từ năm 2009, chuyển đổi mô hình hoạt động vào 2016, với sự tham gia của Hutchison Holdings.

Theo Chelsea News, Three cùng nhiều doanh nghiệp Anh khác ủng hộ công khai cho người dân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Do đó, quan hệ hợp tác cùng Chelsea, câu lạc bộ bóng đá của ông chủ người Nga có thể khiến danh tiếng thương hiệu viễn thông này bị ảnh hưởng.

"Là một mạng di động, cách tốt nhất để chúng tôi hỗ trợ Ukraine là đảm bảo người tị nạn đến Anh và khách hàng tại vùng chiến sự có thể kết nối với gia đình", phía Three đưa ra thông báo.

Việc chính quyền Anh đưa ra lệnh trừng phạt với Roman Abramovich là cơ sở để Three đơn phương chấm dứt hợp đồng cùng câu lạc bộ. Sau Three, nhiều nhà tài trợ khác của Chelsea có thể cân nhắc về quan hệ hợp tác, bao gồm Nike, Huyndai...

Trước đó, một câu lạc bộ bóng đá Anh khác là Manchester United đã hủy bỏ hợp đồng tài trợ trị giá 53,6 triệu USD với hãng hàng không Nga, Aeroflot.

Chiều 10/3 (giờ Hà Nội), chính phủ Anh thông báo trừng phạt 7 doanh nhân người Nga đang có hoạt động kinh doanh tại xứ sương mù. Ông Roman Abramovich, chủ sở hữu đội Chelsea, nằm trong danh sách kể trên.

Chelsea không được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh nào gồm bán vé, áo đấu hay sản phẩm thương mại nào khác. Nhà đương kim vô địch Champions League cũng không được ký mới hợp đồng hay chuyển nhượng nào.

Chelsea vẫn có thể nhận tiền từ các hợp đồng tài trợ hay bản quyền truyền hình Premier League hiện có. Nhưng CLB chỉ được sử dụng một phần tiền nhỏ để trả lương cho nhân viên và vận hành. Tất cả số tiền còn lại sẽ bị chính phủ Anh đóng băng để không ai có thể rút nó khỏi Chelsea.