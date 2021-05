Nhà leo núi Canada nguy kịch sau khi rơi 300 m

Một nhà leo núi người Canada rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi rơi 300 m khỏi vách núi Denali ở Bắc Mỹ.

Anh Adam Rawski - một nhà leo núi 31 tuổi ở Barnaby, bang British Columbia, Canada - bị chấn thương nghiêm trọng sau khi rơi tự do khỏi vách núi Denali vào lúc 6h chiều 24/5, Reuters đưa tin.

Nhiều người leo núi đang cắm trại ở độ cao hơn 5.242 m chứng kiến toàn bộ sự việc và đã gọi cứu trợ khẩn cấp. Khoảng 30 phút sau đó, một máy bay trực thăng tầm cao đã đến vị trí anh Rawski ngã.

Các nhà quản lý Vườn Quốc gia và Bảo tồn Denali (do chính phủ Mỹ quản lý) cho biết: “Anh Rawski bất tỉnh do đa chấn thương sau khi rơi tự do và được đưa đến bệnh viện Anchorage ngay sau đó. Anh Rawski hiện trong tình trạng nguy kịch”.

Dãy Denali, núi cao nhất Bắc Mỹ, nơi nhà leo núi Canada Adam Rawski bị ngã hôm 24/5. Ảnh: USA Today.

Ông Sharon Stiteler, phát ngôn viên của vườn quốc gia, chia sẻ: “Những cú ngã như vậy thường do người leo núi quá mệt mỏi, chứ không phải vì điều kiện thời tiết”.

“Khu leo núi đã bị dừng hoạt động vào năm ngoái do đại dịch Covid-19. Và nhiều người leo núi đã quay lại đây trong năm nay. Đã có 382 người đã leo lên ngọn núi này vào ngày 25/5. Một số ít đã leo lên đến đỉnh”, ông Stiteler cho biết thêm.

Vụ việc của nhà leo núi Rawski là vụ tai nạn leo núi nghiêm trọng thứ ba trong mùa này ở Vườn Quốc gia Denali. Một vận động viên leo núi đã chết sau khi mắc kẹt vào một khe băng ở phía đông nam vườn quốc gia vào ngày 3/5. Mười ngày sau đó, một người thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi bị một tảng băng rơi trúng trong lúc đang leo lên một sườn núi.