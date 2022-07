Nhà làm phim 'lột xác' Thần Sấm Thor

Từng là đạo diễn ăn khách nhất tại New Zealand, Taika Waititi phát huy hết khả năng khi gia nhập Marvel. Anh là người thổi làn gió mới, thay đổi hình ảnh Thần Sấm Thor.

Đạo diễn Taika Waititi.

Trước khi bắt tay với Marvel và nổi tiếng toàn cầu, Taika Waititi vốn là đạo diễn đắt giá tại quê nhà. Trong danh sách 10 phim New Zealand đạt doanh thu cao nhất mọi thời, có đến ba tác phẩm do anh đạo diễn, với hai cái tên hiện đứng đầu bảng lần lượt là Hunt for the Wilderpeople (2016) và Boy (2010).

Không chỉ được lòng khán giả, tài năng của Waititi cũng sớm chinh phục giới phê bình. “Cục cưng Sundance” là biệt hiệu truyền thông ưu ái gọi anh vì có nhiều tác phẩm được đánh giá cao tại Liên hoan phim độc lập danh tiếng. Gần nhất, nhà làm phim sinh năm 1975 vinh dự thắng giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc với Jojo Rabbit (2019), tái khẳng định vị thế của anh như là đạo diễn hàng đầu New Zealand.

Đó là lý do Marvel khao khát có được Taika Waititi, quyết tâm mời đạo diễn gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) để thực hiện Thor: Ragnarok (2017) và tiếp tục trở lại với Thor: Love and Thunder (2022).

Nhãn quan hài hước đặc trưng

Khi còn là sinh viên đại học Victoria, Taika Waititi đã sớm thể hiện đam mê nghệ thuật. Anh cùng bạn bè thành lập So You're a Man - nhóm hài kịch gồm năm thành viên, từng biểu diễn ở một số sân khấu ở Úc lẫn New Zealand. Sau đó, đạo diễn cùng bạn thân Jemaine Clement tách nhóm và tạo ra The Humourbeasts. Năm 1999, bộ đôi từng thắng Billy T - giải thưởng danh giá nhất ở mảng hài kịch tại New Zealand.

Taika Waititi là một trong những nhà làm phim New Zealand đắt giá nhất hiện nay.

Đam mê điện ảnh, Taika Waititi bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp bằng một vai nhỏ trong Scarfies (1999), sau đó tập tành làm phim ngắn từ năm 2002. Một năm sau, đạo diễn nhanh chóng nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ Two Cars, One Night (2003).

Thế nhưng, phải bước sang tuổi 32, Taika Waititi mới bắt tay thực hiện phim truyện dài đầu tiên Eagle vs Shark (2007). Tác phẩm thuộc thể loại hài – lãng mạn, kể lại chuyện tình giữa hai cá thể lạ lùng: nữ nhân viên phục vụ đồ ăn nhanh và anh chàng làm tại tiệm trò chơi điện tử.

Tính cách tếu táo của một diễn viên hài ảnh hưởng mạnh mẽ lên từng thước phim của Taika Waititi. Ngồi ghế đạo diễn, anh gây ấn tượng bởi phong cách hài hước, lời thoại đậm chất châm biến và những nhân vật có suy nghĩ và lối hành xử khác thường.

Các phim sau đó của Waititi đều lấy chủ đề coming-of-age (tuổi mới lớn), luôn nhìn đời bằng lăng kính trong veo của trẻ thơ. Nhân vật chính trong cuốn phim thứ hai Boy (2010) là một cậu bé 11 tuổi lần đầu gặp cha ruột sau khi ông ra tù, để rồi vỡ mộng vì đó không phải người hùng như những gì cậu hình dung. Khi ra mắt, tác phẩm chinh phục hoàn toàn giới phê bình lẫn khán giả quê nhà, lập kỷ lục là phim New Zealand có doanh thu cao nhất mọi thời.

Hình ảnh phim Boy (2020). Trong phim, Taika Waititi sắm vai cha ruột nhân vật chính.

Sáu năm sau, chính Waititi là người tự phá vỡ thành tích ấy với Hunt for the Wilderpeople (2014). Chuyện phim được xem là bức thư tình đạo diễn gửi cho quê hương, xoay quanh hành trình của hai cha con bị mắc kẹt giữa vùng thiên nhiên New Zealand hoang dã.

Song, Jojo Rabbit (2019) mới là đỉnh cao đưa Waititi bước vào hàng ngũ “đạo diễn từng đạt Oscar”. Lấy bối cảnh nước Đức thập niên 1940, phim kể về một cậu bé luôn tưởng tượng mình là bạn thân của trùm phát xít Adolf Hitler. Trong phim, đạo diễn tự sắm cho mình vai Hitler để khán giả không quên việc anh vốn là một diễn viên hài tài ba.

Người lột xác Thần Sấm

Đến nay, Thor là siêu anh hùng duy nhất trong nhóm Avenger đời đầu có bốn phần phim độc lập. Người hâm mộ Marvel đã mất đi một Iron Man ngạo nghễ và một Black Widow quả cảm. Chàng cung thủ Hawkeye vừa kịp trở lại trong series cùng tên năm ngoái, nhưng câu chuyện của Captain America và Hulk có được tiếp diễn hay không vẫn còn là ẩn số.

Trước khi Thor: Ragnarok (2017) xuất hiện, hình tượng Thần Sấm trong mắt khán giả là một siêu anh hùng cơ bắp, với tính cách nghiêm túc và số phận nhuốm màu bi kịch. Cuộc tranh giành quyền lực trong gia đình Thor vừa có hơi hướm Shakespeare, lại vừa mang dáng dấp thần thoại Hy Lạp. Dù hai phần đầu Thor (2011) và Thor: The Dark World (2013) đều thành công về mặt doanh thu, câu chuyện lại dần đi vào lối mòn và có dấu hiệu nhàm chán.

Thế nhưng, Taika Waititi đã hoàn toàn lột xác Thần Sấm khi đưa nhân vật trở lại trong cuốn phim thứ ba. Thay vì là phần hậu truyện (sequel), Thor: Ragnarok được xây dựng như một tác phẩm tái khởi động (reboot) cả thương hiệu, thổi hồn mới cho loạt phim Thor đồng thời mang đến màu sắc độc đáo cho MCU.

Taika Waititi (trái) đang chỉ đạo diễn viên trên phim trường Thor: Ragnarok (2017).

Ai xem phim cũng dễ dàng nhận ra phong cách đặc trưng của Waititi trong việc xử lý từng mảng miếng hài. Đạo diễn đặc biệt chăm chút phần nhìn, tạo nên những khung hình sống động với những mảng màu sặc sỡ, đạt hiệu ứng thị giác cao. Kỹ xảo CGI được tận dụng tối đa để tạo nên thế giới kỳ ảo của các siêu anh hùng. Ở đó, các nhân vật bước từ truyện tranh lên màn bạc với tính cách kỳ quặc và những hành động có phần ngớ ngẩn.

Dấu ấn Waititi còn được thể hiện trong phần âm nhạc đậm chất rock, từ ca khúc bất hủ Immigrant Song của Led Zeppelin đến bài Pure Imagination trích trong cuốn phim kinh điển Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971). Anh còn cho rằng nếu Freddie Mercury còn sống, sẽ mời Queen về làm nhạc vì phong cách nhóm thể hiện đúng tinh thần mong muốn nhất.

Nhà làm phim người New Zealand cũng khéo léo khai thác khả năng diễn hài của Chris Hemsworth. Tài tử sinh năm 1983 đưa Thor từ một siêu anh hùng lầm lì, ít nói trở thành một gã lẻo mép, thường xuyên bật ra những câu thoại khiến người nghe phải phì cười. Không chỉ có ngoại hình trẻ trung hơn với mái tóc cắt ngắn, bên trong nhân vật cũng là một đứa bé đang tìm cách hồi phục sau nhiều thương tổn.

Khi ra mắt, Thor: Ragnarok (2017) nhận ý kiến trái ngược từ giới phê bình nhưng khó ai có thể phủ nhận đây là phần hay nhất trong loạt phim về Thor, cũng là phần thành công nhất về mặt doanh thu. Không những vậy, tác phẩm còn đặt nền móng mới cho MCU, là bước đệm quan trọng để nhóm Avenger tiến tới “cuộc chiến vô cực” với Thanos.

Tham vọng của Taika Waititi

Như tên gọi, Thor: Ragnarok là dấu hiệu cho một kết thúc, "ngày tận thế" đặt dấu chấm hết mọi thứ. Chuyện phim kể lại trận hỗn chiến cuối cùng đẩy Asgard - hành tinh của Thor - đến bờ diệt vong. Lúc này, Thần Sấm gần như mất hết tất cả, từ gia đình, đồng đội cho đến ngôi báu vất vả giành giật từ người em không cùng huyết thống Loki (Tom Hiddleston).

Taika Waititi (trái) cùng tài tử Chris Hemsworth tại trường quay.

Trái lại, Thor: Love and Thunder (2022) chính là khởi đầu, mở ra những chân trời mới cho nhân vật. Đây là lần đầu tiên người hùng trở lại sau khi Thanos bị hạ gục. Giờ đây, anh không còn chột mắt, cơ thể đã lấy lại vóc dáng vạm vỡ, có vũ khí mới, đồng đội mới và thậm chí gặp lại tình yêu của cuộc đời Jane Foster (Natalie Portman).

Tín hiệu tốt là Marvel không hề đặt bất kỳ sức ép trong suốt quá trình làm phim, giúp Waititi được tự do vẫy vùng trong thế giới của các vị thần. Không chỉ ngồi ghế đạo diễn, anh còn đồng sáng tạo kịch bản để có thể tự khai thác câu chuyện theo hướng riêng.

Trong lần thứ hai đồng hành với Thần Sấm, Taika Waititi giữ nguyên những gì làm nên thương hiệu nhưng đẩy tất cả lên một mức độ khác: hài hước hơn, điên rồ hơn và độ hỗn loạn cũng tăng lên gấp bội.

Bên cạnh Chris Hemsworth, thách thức đặt ra với Waititi là phải chỉ đạo hai ngôi sao hàng đầu Hollywood: một Natalie Portman vắng bóng quá lâu và một Christian Bale lần đầu gia nhập MCU. Để giải quyết bài toán, anh biến vai Jane Foster của Natalie Portman trở thành siêu anh hùng, đồng thời giao cho Christian Bale vai phản diện độc ác, man rợ bậc nhất từng đặt chân đến Asgard. Chưa kể, Waititi còn mời tài tử Russell Crowe đảm nhận nhân vật không kém phần thú vị: Zeus - ông hoàng của các vị thần.

Hình ảnh trong Thor: Love and Thunder (2022).

Kết quả là, cuốn phim như sự pha trộn giữa chất hài đặc trưng, một chút lãng mạn cùng hàng loạt thể loại từ hành động cho đến kinh dị. Trên Empire, Waititi từng gọi Thor: Love and Thunder là “bộ phim điên khùng nhất mình từng thực hiện” vì nó chẳng theo bất kỳ quy chuẩn nào. Nói không ngoa, đạo diễn đã quyết định tung mọi ngón nghề, phá vỡ giới hạn như thể đây là lần cuối cùng anh được cầm trịch dự án về Thor.

Cũng chính vì nhồi nhét quá nhiều thứ, cách làm phim của Taika Waititi khó thể chiều lòng số đông khán giả như những tác phẩm khác của Marvel.

Song, đạo diễn hiện bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để quan tâm tác phẩm được đón nhận ra sao. Anh đang phát triển một dự án Star Wars hoàn toàn mới, đồng thời ngồi ghế sản xuất cho hai loạt phim - Reservation Dogs (2021) và Our Flag Means Death (2022) - đều bước sang mùa hai.

Năm sau, Waititi sẽ trở lại màn bạc với Next Goal Wins – dự án chuyển thể phim tài liệu cùng tên từng gây tiếng vang năm 2014, kể về hành trình chinh phục sân cỏ của một đội túc cầu.

Điều khán giả thắc mắc là chất điên và độ hài hước của anh sẽ thay đổi thế nào, khi tạm rời xa các siêu anh hùng để làm quen với thể loại thể thao và kiểm soát sức hút của trái bóng tròn.