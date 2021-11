Nhà làm phim Hollywood phải thuê cảnh sát bảo vệ

Nhà sản xuất của "Ma trận 4", "Venom 2" và "Shang Chi" dành không ít tiền để thuê cảnh sát bảo vệ cho đoàn phim.

Cảnh sát ở thành phố San Francisco, bang California thời gian qua bận rộn hơn đồng nghiệp ở các thành phố, tiểu bang khác của Mỹ khi họ có công việc làm thêm khác là bảo vệ cho các đoàn phim bom tấn. Các dự án phim lớn như Shang Chi, Venom 2 và Ma trận 4 đều được ghi hình tại trung tâm văn hóa, kinh tế lớn của nước Mỹ.

Đoàn phim Ma trận 4 ở San Francisco. Ảnh: IMDB.

Gần đây, trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh tài tử Keanu Reeves đi lại trên trường quay, xung quanh là đội ngũ đóng thế và trực thăng bay quanh con phố tấp nập. Nhiều người đã đặt câu hỏi: Nhà sản xuất phải chi bao nhiêu tiền để đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho đoàn phim khi làm việc tại thành phố này. Câu trả lời là con số không nhỏ.

Theo Sở cảnh sát San Francisco (SFPD), hãng phim Adobe, nhà sản xuất của Ma trận 4 đã trả 420.371 USD để thuê dịch vụ của họ. Con số này gấp đôi so với Shang Chi and the Legend of the Ten Rings - 162.775 USD và Venom : Let There Be Carnage - 192.422 USD .

Cũng theo SFPD, số tiền này là thu nhập độc lập với tiền lương chính của cảnh sát. Bảo vệ trường quay phim được xét vào hạng mục nhiệm vụ đặc biệt và dịch vụ công. Vì thế mức lương được tính theo tiêu chuẩn làm việc ngoài giờ, gấp 1,5 lần so với lương cảnh sát. Đây là công việc tình nguyện và cảnh sát được phép thực hiện sau giờ làm việc. Do đó không ai được phép bỏ công việc chính để “kiếm thêm”.

Cảnh sát ở San Francisc. Ảnh: IMDB.

“Anh không được phép đi làm thêm khi đang trong nhiệm vụ, vì thế công việc này không lấy đi nhân lực cảnh sát” - Robert Rueca, nhân viên của Sở nói. Robert đảm bảo việc kiếm thêm không làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh của thành phố. “Chúng tôi cùng nghe bộ đàm, vẫn ở thành phố để giải quyết bất cứ vấn đề nào có thể xảy ra”, anh nói.

Để cạnh tranh với các thành phố khác có lợi thế kinh phí thấp, thời gian vừa qua, chính quyền San Francisco nỗ lực lôi kéo thêm nhiều đoàn phim đến đây. Thành phố này sở hữu những địa điểm đẹp để lên hình như Vịnh San Francisco, Công viên Memorial và Pescadero ở hạt San Mateo, Bãi biển Rodeo, sông Russian vắt ngang cây cầu Golden Gate, núi Tamalpais.

“Bạn có cả đất nước ở đây” - một phụ trách chọn bối cảnh nói. Gần đây, dự án điện ảnh chuyển thể từ series truyền hình cùng tên Nash Bridges cũng có 18 ngày quay phim ở San Francisco với ngân sách 1,5 triệu USD để thuê địa điểm, nhân lực địa phương và 300 diễn viên quần chúng.

Giám đốc điều hành Hiệp hội phim California Susannah Greason Robbins khá hào hứng với thành quả của bộ phim. “Các địa điểm mà nhà làm phim chọn cho dự án này thực sự rất đẹp. Tôi nghĩ rằng Don Johnson (diễn viên chính của Nash Bridges) sẽ rất thích những thước phim đẹp được quay xuyên suốt San Francisco", ông cho hay.