Nhà khoa học nữ 32 tuổi nhận giải thưởng Nghiên cứu trẻ xuất sắc

Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam vừa trao giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2020 cho tiến sĩ Lê Thị Cẩm Tú, Nghiên cứu viên cơ hữu của ĐH Tôn Đức Thắng.

TS Lê Thị Cẩm Tú có hai công trình được trao tặng giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2020 của Hội Vật lý lý thuyết. Trong đó, công trình thứ nhất: “Effect of the dynamic core-electron polarization of CO molecules on high-order harmonic generation” (Hiệu ứng của phân cực lõi động lên phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO).

Công trình này khảo sát ảnh hưởng của phương pháp phân cực lõi động (DCEP) đối với phân tử CO trong việc tạo sóng điều hòa bậc cao (HHG) bằng cách giải phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (TDSE).

Cùng với phương pháp DCEP, sự thay đổi tốc độ ion hóa cũng có tính tương quan chặt chẽ với cường độ HHG. Để chứng minh rõ hơn về nguồn gốc của phương pháp này, công trình cũng đề cập đến việc DCEP có thể tạo ra điện thế hiệu dụng tương ứng với sự thay đổi tốc độ ion hóa. Ngoài ra, phương pháp DCEP còn có thể được áp dụng để xử lý và tính toán HHG cho nhiều đối tượng nghiên cứu khác một cách thuận tiện hơn.

Tiến sĩ Lê Thị Cẩm Tú. Ảnh: Nghiêm Huê.

Công trình thứ hai là “Influence of dynamic core-electron polarization on the structural minimum in high-order harmonics of CO2 molecules” (Ảnh hưởng của phương pháp phân cực lõi động lên cấu trúc sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO2).

Theo nghiên cứu này, phương pháp phân cực lõi động sử dụng tia laser (DCEP) được xem là một phương pháp quan trọng trong quá trình ion hóa các phân tử phân cực như CO.

Phương pháp này làm ảnh hưởng đến cường độ sóng điều hòa thông qua sự ion hóa tại một thời điểm cụ thể thay vì toàn bộ khoảng thời gian tương tác. Bài báo này chỉ ra rằng DCEP có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tạo sóng điều hòa bậc cao (HHG).

Do đó, phương pháp DCEP có thể làm sắc nét phổ sóng HHG trong quá trình giao thoa sóng. Để làm rõ hơn vấn đề này, bài báo có đề cập đến phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian dành cho trường laser của phân tử CO2 nằm trong khung electron đơn.

Hai công trình này là cả một quá trình nghiên cứu dài hạn và công phu, do những bài báo được đăng trên Tập san Physical Review A đều có yêu cầu rất cao về tính mới và tiên phong trong lĩnh vực khoa học.

TS Lê Thị Cẩm Tú (32 tuổi) làm việc tại trường ĐH Tôn Đức Thắng từ tháng 10/2018 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Vật lý vào năm 2019 tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Cho đến nay, TS Lê Thị Cẩm Tú là tác giả của 8 công trình trên các tạp chí ISI, trong đó có 2 công trình trên Tập san Physical Review A, một tập san hàng đầu về vật lý nguyên tử, phân tử và quang học của Hội Vật lý Hoa Kỳ (American Physical Society).

Tập san Physical Review A (ISSN: 2469-9926, Nhà xuất bản Amer Physical Society) thuộc loại tập san ISI có chỉ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) năm 2019 là 2.777 theo Journal Citation Reports (Clarivate, Mỹ), và chỉ số H-index là 249 theo Scimago (SJR, Tây Ban Nha), với chuyên ngành hẹp là Atomic and Molecular Physics, and Optics.