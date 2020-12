Nhà khoa học ĐH Duy Tân nhận giải 'Quả cầu vàng 2020'

Với nhiều cống hiến cho lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học, TS Hồ Thanh Tâm đã trở thành một trong 10 gương mặt xuất sắc tại “Quả cầu vàng 2020”.

Tối 12/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trao giải thưởng “Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2020”, gọi tắt là “Quả cầu vàng”.

Với những nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng, TS Hồ Thanh Tâm - nhà khoa học đến từ Viện Sáng kiến Sức khỏe toàn cầu, Đại học (ĐH) Duy Tân là một trong số 10 gương mặt xuất sắc nhận giải “Quả cầu vàng” lần thứ 18. Đây cũng là một trong 4 đại diện đến từ các trường đại học của Việt Nam, gồm ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Duy Tân.

TS Hồ Thanh Tâm nhận giải “Quả cầu vàng 2020”.

“Quả cầu vàng” được tổ chức để tôn vinh các tài năng trẻ Việt Nam (dưới 35 tuổi) có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Đây là giải thưởng được trao thường niên nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Năm nay, ban tổ chức giải thưởng nhận được 51 hồ sơ tham gia, gồm 45 hồ sơ của 19 đơn vị đề cử, 6 hồ sơ triển vọng được cơ quan thường trực giải thưởng giới thiệu. Trong đó có nhiều công trình, bài báo của các ứng viên được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, thuộc phân loại xếp hạng giá trị khoa học cao (SCI/SCIE/ISI, Q1-Q4). Ứng viên là các nhà nghiên cứu Việt Nam đang công tác tại các cơ sở khoa học uy tín tại nhiều quốc gia như Anh, Hàn Quốc, Áo...

Là nhà nghiên cứu trẻ của ĐH Duy Tân, TS Hồ Thanh Tâm đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiêu biểu trong số đó là 17 bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, 10 bài báo công bố trên các tạp chí trong nước, 6 báo cáo khoa học được đăng toàn văn trong kỷ yếu các hội nghị khoa học quốc tế và quốc gia. Tiến sĩ Tâm còn là đồng tác giả của một chương sách chuyên khảo của nhà xuất bản SPi Technologies India Private Ltd 2020.

Trước đó, TS Hồ Thanh Tâm đã giành được nhiều giải thưởng cho báo cáo xuất sắc tại các hội thảo quốc tế như giải ba báo cáo xuất sắc tại Hội thảo In vitro Biology Meeting, Raleigh, Bắc Carolina, Mỹ 2017; giải nhì báo cáo xuất sắc tại Hội thảo The 3rd International Orchid Symposium, Seoul, Hàn Quốc 2018; 2 giải thưởng báo cáo xuất sắc khác tại các hội nghị khoa học tại Hàn Quốc.

TS Hồ Thanh Tâm hiện là thành viên phản biện 5 tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín Industrial Crop and Product. Q1. IF 4.244; Horticulture, Environment and Biotechnology. Q2. IF 1.585, Plos One. Q1. IF 2.740; Plant Biotechnology Report. Q2. IF 1.462, Journal of Biotechnology.

TS Hồ Thanh Tâm với các nghiên cứu tại ĐH Duy Tân.

Không chỉ đam mê nghiên cứu khoa học, TS Hồ Thanh Tâm còn là thành viên tích cực trong nhiều hoạt động khác. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các vị trí Phó bí thư Đoàn khoa Sinh học, ĐH Đà Lạt (2009-2011); Chi Hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Quốc gia Chungbuk - Hàn Quốc (2015-2017); Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Hiệp hội bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc (2019-2020)...

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng, TS Hồ Thanh Tâm cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng có chút áp lực trước việc giữ gìn giá trị và danh tiếng của giải thưởng. Bên cạnh nỗ lực nghiên cứu của bản thân và sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, ĐH Duy Tân đã giúp tôi yên tâm cống hiến nhờ chính sách đãi ngộ tốt. Tôi đang cố gắng đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, xây dựng nhóm nghiên cứu ngay tại trường để cùng chia sẻ ý tưởng và thực hiện các công trình nghiên cứu trong thời gian tới”.