Nhà Kardashian: 'Ai mà chẳng mê tiền'

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, bà Kris Jenner nói: "Ai mà chẳng mê tiền" khi được hỏi lý do tiếp tục làm show thực tế dù đã xây dựng thành công đế chế tỷ USD.

Theo Variety, nhà Kardashian đã thống trị nền văn hóa đại chúng, trở thành đế chế tỷ USD với tổng khối tài sản lên đến 5 tỷ USD . Tháng 9/2020, gia đình có quyết định táo bạo là chấm dứt show Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) sau 14 năm. Nhưng điều đó không khiến họ bớt giàu.

Vào tháng 4, chương trình The Kardashians hứa hẹn làm gia đình tỷ USD giàu có hơn. Theo nguồn tin của Variety, chương trình kéo dài 40 tập và được quay dưới hình thức phim tài liệu.

Theo đúng phong cách của nhà Kardashian, loạt phim không ngại đào sâu mối quan hệ của nhân vật “hot nhất” là Kim, bao gồm chuyện ly hôn Kanye West và mối quan hệ giữa cô với bạn trai mới Pete Davidson.

Hình ảnh của Kim Kardashian trong buổi phỏng vấn của Variety.

Bà mẹ “mê tiền”

Hiện tại, gia đình Kardashian có tổng cộng 1,7 tỷ người theo dõi. Chỉ tính riêng Kim, Kylie và Kendall, số lượng người theo dõi của họ còn cao hơn cả số người đăng ký toàn cầu của Netflix (Kylie Jenner có 315 triệu người theo dõi, Netflix có 218 triệu người dùng).

“Thật choáng ngợp khi tôi nghĩ về điều đó”, Kylie Jenner nói.

Sau bao nhiêu năm, không ai có thể phủ nhận thành công của gia đình đều đến từ người mẹ quyền lực Kris Jenner. Nhớ về giai đoạn bắt đầu sản xuất chương trình KUWTK, Jenner nói đó không phải sự ngẫu hứng.

“Khi bắt đầu tạo ra show thực tế, tôi rất vui khi có nơi biểu diễn riêng và trân trọng cơ hội này”, Kris nói với Variety.

Ngay sau mùa đầu tiên của KUWTK, Jenner nhận thấy rằng họ không cần phải bán bất kỳ sản phẩm nào khác vì show thực tế chính là sản phẩm kiếm tiền. Bà khẳng định họ trở nên đặc biệt từ sau phần hai. Các thành viên trong gia đình đối mặt với người hâm mộ và tay săn ảnh mỗi khi bước ra ngoài.

Bà Kris Jenner cùng ba người con Kim, Kourtney và Chloe Kardashian.

Ngay cả những người không phải là fan của Kardashian cũng biết việc Jenner là người điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Bà đứng ra đàm phán tất cả giao dịch, hưởng lợi từ các giao dịch thuộc 16 danh mục đầu tư của Kardashian-Jenner.

Với tất cả thành công và khối tài sản kếch xù mà gia đình tích góp, nhiều người bất ngờ khi Kris Jenner quyết định làm thêm show mới. “Thật ngu ngốc khi ai đó nói rằng tiền không quan trọng. Chúng tôi mê tiền”, bà trả lời ngắn gọn.

Từng bị chế nhạo là ngôi sao truyền hình thực tế, không ai phủ nhận nhà Kardashian giỏi thích ứng với mọi loại hình giải trí, từ truyền hình truyền thống đến mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến. Nói cách khác, họ tạo ra thế lực riêng tại Hollywood mang tên Kardashian khiến nhiều người dè chừng.

Dana Walden - Chủ tịch mảng giải trí của Walt Disney Television - là người không thể thiếu trong việc ký hợp đồng với Kardashian. Ông khẳng định thù lao cho các thành viên trong gia đình họ chưa bao giờ là rẻ.

“Chúng tôi đạt được hợp đồng tuyệt vời. Họ xứng đáng với điều đó. Ai không muốn làm việc với Kardashian?”, Walden nói về thương vụ sản xuất show The Kardashians.

Nhân vật chủ chốt của “đế chế Kardashian”

Cuối tháng 2, Kim Kardashian quyền lực bước xuống từ máy bay riêng trị giá 95 triệu USD . Cô vừa trở về Los Angeles, Mỹ từ Milan Fashion Week ở Italy. Sau khi bước xuống chuyên cơ đắt đỏ, cô trở về biệt thự sang trọng ở Hidden Hills, Los Angeles và bắt đầu cuộc phỏng vấn của Variety.

“Tôi vừa mới về tới nhà. Tôi không muốn đi đâu quá xa vì muốn ở gần các con. Tôi ưu tiên dành thời gian cho các con mình”, cô nói.

Variety cho rằng nếu không có Kardashian và sự nhạy bén của bà Kris, đế chế Kardashian - Jenner không được như ngày hôm nay. Khi được hỏi về phương châm kinh doanh, Kim dõng dạc nói: “Tôi có lời khuyên tốt nhất cho phụ nữ trong kinh doanh là đứng dậy và làm việc đi”.

Nhiều năm qua, gia đình Kardashian là đối tượng bị chỉ trích gay gắt. Nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều rằng họ là người nhạy bén và biết cách duy trì tên tuổi.

“Chúng tôi tập trung làm việc của mình. Chúng tôi không cần phải hát hay biểu diễn. Chúng tôi chỉ sống cuộc sống vốn có và tự nó thành công. Tôi không biết diễn tả điều đó thế nào”, Kim nói về thành công của gia đình.

Khi được Variety đề cập đến nhân vật gần đây gây ồn ào cùng Kim là Pete Davidson, ngôi sao truyền hình thực tế nói cô chưa có kế hoạch để bạn trai xuất hiện trong show thực tế mới.

Kim Kardashian nói cô không bao giờ rời khỏi ống kính máy quay.

“Tôi không phản đối điều đó. Anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ. Tôi nghĩ rằng tôi và Davidson sẽ có những cảnh quay thú vị, nhưng không phải là bây giờ”, nữ diễn viên lần đầu nói về người yêu mới.

Việc Kim không để Pete Davidson xuất hiện trong mùa đầu tiên của The Kardashians diễn ra giữa lúc chuyện ly hôn của cô và Kanye West gặp nhiều rắc rối.

Vào tuần trước, một thẩm phán ở Los Angeles chấp nhận kiến nghị của Kardashian là loại bỏ họ West ra khỏi tên. Kim chính thức được công nhận là độc thân hợp pháp, theo TMZ. Trong tài liệu của tòa án, Kim cho rằng những bài viết của West trên mạng xã hội khiến cô đau khổ về mặt tinh thần.

Trước khi mọi chuyện trở nên gay gắt như hiện tại, West kịp thời xuất hiện trong mùa một của The Kardashians. Thời điểm đó, họ đã rạn nứt và đang ở giai đoạn khó khăn nhất của cuộc hôn nhân.

“Công khai những bất đồng trong quan hệ vợ chồng trước mắt công chúng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng tôi tin vào cách mình xử lý điều đó. Tôi sẽ không chỉ trích cha của những đứa con mình trong chính chương trình mình tạo ra. Điều đó sẽ khiến tôi khó chịu”, cô nói.

Đến hiện tại, Kim Kardashian luôn khẳng định cô và Kanye West cùng những đứa con mãi là gia đình. “Chúng tôi luôn có tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau. Ngay cả khi xuất hiện những khoảnh khắc dường như không phải vậy, tôi vẫn cố gắng tìm ra điểm tích cực. Điều quan trọng là bạn phải hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, chỉ là bạn có muốn mọi thứ tốt hơn hay không”, bà mẹ bốn con chia sẻ.

Khi được hỏi nhà Kardashian muốn phơi bày cuộc sống của mình trước công chúng đến bao lâu, Kim nói “chắc khoảng 10 năm nữa”. Nhưng khi được hỏi liệu có ngày Kim rời xa máy quay hay không, Kim cười lớn và nói: “Không bao giờ”.