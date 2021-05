Nhà hoạt động phong trào Black Lives Matter bị bắn vào đầu

Nhà hoạt động của phong trào Black Lives Matter (Mạng người da đen cũng đáng giá), Sasha Johnson, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào đầu ở nam London, Anh.

Trong tuyên bố trên trang Facebook, đảng Take the Initiative cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 23/5, sau khi Sasha Johnson bị đe dọa nhiều lần, Guardian đưa tin.

“Chúng tôi đau buồn báo tin rằng nhà hoạt động Sasha Johnson của chúng tôi đã bị bắn vào đầu. Cô ấy hiện nằm viện và trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng nay, sau nhiều lần bị dọa giết”, Take the Initiative cho biết.

Cảnh sát khu vực cho biết cô Sasha Johnson (27 tuổi) được tìm thấy và đưa vào viện sau khi họ nhận được cuộc gọi báo cáo về vụ nổ súng ở Peckham, đông nam London, trước 3h sáng (theo giờ địa phương).

Nhà hoạt động phong trào Black Lives Matter Sasha Johnson. Ảnh: Shutterstock.

Vụ nổ súng được cho là xảy ra ở khu vực lân cận của một ngôi nhà đang có tiệc, và một số người có thể đã ở nơi diễn ra vụ việc.

Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu. Phát ngôn viên cho biết vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy đây là cuộc tấn công có chủ đích hay nạn nhân đã bị đe dọa trước khi vụ việc xảy ra.

Chánh Thanh tra Jimi Tele cho hay việc tìm kiếm hung thủ đã có bước “tiến triển tốt", tuy nhiên họ cần sự giúp đỡ từ công chúng, đặc biệt là bất kỳ ai nhìn thấy điều đáng ngờ trên đường Consort (nơi diễn ra vụ nổ súng) vào hôm 23/5 hoặc những người đã nghe thông tin liên quan.

“Tôi yêu cầu mọi người tránh suy đoán về động cơ hoặc hoàn cảnh đằng sau”, ông nhấn mạnh thêm trong bối cảnh cuộc tấn công vào nhà hoạt động vì người da đen có thể gây tranh cãi.

Cô Sasha Johnson là một thành viên nổi bật của Take the Initiative, tổ chức được coi là “đảng chính trị do người da đen lãnh đạo đầu tiên của Anh”.

“Tôi đã kinh ngạc khi nghe tin Sasha Johnson bị bắn vào đầu”, Bà Claudia Webbe, Nghị sĩ đảng Lao động Anh cho biết. “Vẫn còn quá nhiều súng và vũ khí bạo lực cướp đi sinh mạng của nhiều người”.