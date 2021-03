Nhà hàng Việt lọt vào danh sách 'Essence of Asia'

Asia's 50 Best Restaurants vinh danh một nhà hàng Việt Nam trong danh sách “Essence of Asia”, mang đến tin vui cho giới ẩm thực trong nước.

“Essence of Asia” là một hạng mục mới, nhằm tôn vinh đóng góp tích cực của các nhà hàng châu Á với ẩm thực địa phương. Bảng vàng “Essence of Asia” được bình chọn và đánh giá bởi các đầu bếp, nhà báo và nhà phê bình ẩm thực có chuyên môn đến từ Asia’s 50 Best Restaurants. Năm nay, ẩm thực Việt Nam đón nhận tin vui khi thương hiệu Ngọc Sương Seafood & Bar được gọi tên trong danh sách này.

Ngọc Sương Seafood & Bar lọt vào danh sách “Essence of Asia” năm 2021.

Trong thông báo trên trang của mình, đại diện Asia's 50 Best Restaurants chia sẻ: “Danh sách ‘Essence of Asia’ ghi nhận và tôn vinh tinh thần ẩm thực Á Đông. Danh sách quy tụ những ứng cử viên sáng giá trong việc bảo tồn ẩm thực truyền thống, giữ gìn hương vị chân thực, nguyên bản và kết nối cộng đồng bằng những món ăn ngon. ‘Essence of Asia’ được đánh giá bởi hội đồng gồm các chuyên gia ẩm thực danh tiếng”.

Trước tình hình Covid-19, lễ vinh danh các thương hiệu có tên trong “Essence of Asia” năm nay được tổ chức trực tuyến. Chương trình thu hút sự quan tâm của giới ẩm thực châu Á và toàn cầu.

“Thực bất ngờ và vinh dự khi Ngọc Sương Seafood & Bar có mặt trong danh sách ‘Essence of Asia’. Tiếp nhận điều hành kinh doanh nhà hàng, tôi không coi đó là trách nhiệm kế thừa truyền thống gia đình mà là cơ hội để sống cùng đam mê. Do đó khi bắt tay vào xây dựng thương hiệu, tôi dành nhiều nỗ lực và sự công nhận của Asia's 50 Best Restaurants là niềm vui lớn với tôi”, anh Lê Quốc Vinh - người kế thừa thương hiệu Ngọc Sương bày tỏ.

Ngọc Sương Seafood & Bar là thế hệ nhà hàng thứ tư của thương hiệu lâu đời Ngọc Sương Sài Gòn. Trong 2 năm qua, Ngọc Sương Seafood & Bar trở thành điểm đến được giới trẻ TP.HCM yêu thích. Bên cạnh lối kiến trúc đương đại với không gian mang đậm màu sắc truyền thống Việt Nam, nhà hàng ghi điểm nhờ các món ăn hòa quyện giữa hương vị Á Đông và phương Tây.

Các món ăn tại Ngọc Sương Seafood & Bar được giới trẻ yêu thích.

Với bề dày trên 60 năm phát triển, Ngọc Sương Sài Gòn là địa điểm ẩm thực nổi tiếng tại TP.HCM. Năm 2018, Lê Quốc Vinh - người kế thừa thế hệ thứ tư đã bắt tay vào đổi mới thương hiệu Ngọc Sương, giúp hệ thống nhà hàng bước vào giai đoạn trẻ hóa và nâng tầm.

Anh Lê Quốc Vinh - người kế thừa thế hệ thứ tư của thương hiệu Ngọc Sương.

Là một đầu bếp trẻ tài năng, sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, Lê Quốc Vinh đã trở về với mong muốn phát triển tinh hoa ẩm thực quê nhà.

“Nếu như Ngọc Sương Sài Gòn giữ nguyên những giá trị truyền thống lâu đời, thì Ngọc Sương Seafood & Bar chính là sự kế thừa có sáng tạo. Ở Ngọc Sương Sài Gòn, thực khách được trải nghiệm không gian hoài niệm, ấm áp. Với Ngọc Sương Seafood & Bar, thực khách được cảm nhận những cung bậc cảm xúc mới mẻ trong không gian phóng khoáng hơn”, anh chia sẻ.

Với mục tiêu chia sẻ tình yêu và đam mê ẩm thực qua những thực đơn sáng tạo, thời gian qua, Ngọc Sương Seafood & Bar đã sự kết hợp với các đầu bếp tài năng của những nhà hàng nổi tiếng tại TP.HCM.