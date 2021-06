Nhà hàng sushi cho khách thuê băng chuyền về nhà

Để tồn tại trong tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, một chuỗi nhà hàng ở Nhật Bản sáng tạo dịch vụ cho thực khách thuê băng chuyền sushi phiên bản nhỏ mang về nhà.

Kappa Sushi, công ty điều hành hơn 300 nhà hàng sushi ở Nhật Bản, mang đến cho thực khách trải nghiệm thưởng thức nigiri, sushi kiểu băng chuyền như ở tiệm mà không cần bước ra khỏi nhà.

Với đơn hàng tối thiểu 27 USD và đặt cọc 18 USD , thực khách của Kappa có thể thuê thêm băng chuyền với giá hơn 30 USD . Mô hình băng chuyền thiết kế giống bộ đồ chơi xe lửa đặt trên bàn, di chuyển mang các món đi xung quanh.

Mô hình băng chuyền sushi có kích thước ngang bộ đồ chơi xe lửa. Ảnh: Japan Today.

Momoko Okamura, phát ngôn viên của chuỗi Kappa Sushi, cho biết công ty đã đưa ra ý tưởng này vào năm 2019, thời điểm đại dịch chưa xảy ra. Khi các nhà hàng ở Tokyo, Osaka và một số thành phố khác hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn, Kappa chính thức ra mắt dịch vụ cho thuê băng chuyền vào tháng 5 tại 5 địa điểm.

"Hầu hết khách hàng thuê dịch vụ là các gia đình có con nhỏ. Họ cảm thấy an toàn hơn khi ăn ở nhà. Tính đến nay, đã có khoảng 75 người đăng ký", bà Okamura nói với The New York Times.

Tháng trước, Reiranran, vlogger người Nhật, đăng đoạn video mở hộp đựng băng chuyền tại căn hộ ở Osaka. Cô đặt mô hình lên bàn, cắm điện và sắp xếp thứ tự đĩa tôm nigiri, cá ngừ, trứng, các loại sushi khác và bật công tắc. Băng chuyền bắt đầu hoạt động, người ăn chỉ cần chọn các món đang di chuyển.

“Đã lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức sushi trên bằng chuyền cùng đồ uống như vậy", nữ vlogger chia sẻ. Ảnh: Reiranran.

Lệnh cấm các nhà hàng mở khuya hoặc phục vụ đồ uống có cồn được Nhật Bản áp dụng từ tháng 4. Theo đó, chỉ có các quán giao sushi, cửa hàng thức ăn nhanh có thể hoạt động trong đại dịch.

Kappa Sushi không phải là doanh nghiệp duy nhất sáng tạo ra hình thức ăn uống hấp dẫn thực khách. Một số nhà hàng sushi giới thiệu tủ lạnh có hệ thống khóa cho phép nhận hàng không cần tiếp xúc, có nơi cung cấp bộ dụng cụ cho gia đình tự lắp ráp bữa ăn.

Công ty Takara Tomy, chuyên sản xuất đồ chơi, đang lên kế hoạch phát hành bộ xe lửa để chở các khay sushi vào tháng tới.