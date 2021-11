Nhà hàng, quán cà phê vẫn chưa mở cửa ở Đà Lạt

Đa phần khách đến các quán cà phê đều là người dân địa phương. Nhiều bạn trẻ thoải mái tạo dáng chụp hình check-in tại đây mà không phải mất công chờ đợi. "Quán hoạt động trở lại từ cuối tháng 9. Mùa này đa số hàng quán đều vắng, Túi Mơ To cũng vậy. Thực khách chủ yếu ghé vào cuối tuần nên tình hình khả quan hơn. Tuy nhiên, so với trước dịch, lượng khách, doanh thu chỉ đạt khoảng 30%", đại diện quán Túi Mơ To cho biết.