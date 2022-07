Nhà hàng ở Long An tậu 5 ôtô, xe máy đưa khách về nhà sau bữa nhậu

Chủ nhà hàng Mê Kông, TP Tân An, tỉnh Long An, vừa bố trí 2 ôtô 4 chỗ, một ôtô 7 chỗ và 2 xe máy cùng 5 tài xế sẵn sàng đưa khách nhậu về nhà an toàn sau khi dự tiệc.

Nhà hàng còn làm việc với Công ty taxi Mai Linh, các công ty taxi khác trên địa bàn TP Tân An để đưa đón khách nếu khách có nhu cầu đi taxi.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Long An, đây là mô hình mà Phòng vận động các nhà hàng phối hợp thực hiện để bảo đảm an toàn cho khách, sau thành công ở nhà hàng Hải Âu (thị trấn Bến Lức). Do đó Phòng đã nhân rộng mô hình “Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo an toàn giao thông”.

Chị Kiều Lê Thúy An, chủ nhà hàng Mê Kông cho biết: “Khi mô hình được triển khai tại nhà hàng, tôi xây dựng nội quy và phân công trách nhiệm cho bộ phận tiếp tân hướng dẫn khách. Nhà hàng chuẩn bị sẵn xe cùng các tài xế để phục vụ khi khách có yêu cầu. Đến nay, có gần 100 trường hợp được đưa về nhà an toàn”.

Theo chị An, hiện mỗi ngày trung bình 7-10 trường hợp được đưa về nhà bằng ôtô, chủ yếu khách trong TP Tân An, một vài trường hợp ở xa như: Tân Trụ, Châu Thành, Thủ Thừa và Tân Hương thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang.

“Trong hoạt động kinh doanh, nhà hàng luôn đặt mục tiêu phục vụ chu đáo và an toàn cho khách nên tổ chức việc đưa miễn phí khách về nhà bằng ôtô, xe máy của nhà hàng. Với việc làm này, nhà hàng mong tạo được sự an tâm cho khách và gia đình khi đến dùng tiệc tại nhà hàng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, hạn chế xảy ra tai nạn”, chị An nói.

Lực lượng CSGT Công An tỉnh Long An sơ kết và nhân rộng mô hình tại TP Tân An.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa (Đội trưởng Đội tuyên truyền Phòng CSGT Công an tỉnh Long An), ngoài kế hoạch phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc tổ chức tuyên truyền ATGT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp tổ dân phố, thì Đội còn phối hợp với Công đoàn ở Khu, Cụm công nghiệp để tuyên truyền trong công nhân, người lao động; trong học sinh, sinh viên...

“Mô hình 'Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo ATGT' trước đây được triển khai tại nhà hàng Hải Âu, sau thời gian thực hiện đạt hiệu quả, nhiều nhà hàng, quán ăn huyện Bến Lức áp dụng theo và còn lan toả đến các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa…”, trung tá Nghĩa cho biết.