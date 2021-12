Nhà hàng đóng cửa, rạp hát tắt đèn ở New York dịp lễ vì dịch bùng phát

Bước vào cuộc sống bình thường mới chưa được bao lâu, người dân New York đang trở lại những ngày tháng lo âu khi số ca Covid-19 mới ở nơi này tăng đột biến.

“Thật đáng sợ. Chúng tôi đã ở trong tình huống tương tự trước đây”, Emma Clippinger (36 tuổi) nói trong khi xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài một địa điểm xét nghiệm ở Fort Greene, Brooklyn, New York hôm 16/12.

Đó dường như là cảm giác chung của nhiều người dân Mỹ, khi kỳ nghỉ lễ cuối năm của họ đột ngột bị xáo trộn vì sự bùng phát trở lại của Covid-19, theo New York Times.

Nhà hàng đóng cửa, rạp hát tối đèn, những hàng người dài tập trung bên ngoài các điểm xét nghiệm. Khung cảnh như trở lại cách đây một năm.

Sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 mới đang ảnh hưởng đến thành phố New York và khu vực xung quanh.

Hàng triệu người đã tuân theo hướng dẫn của thành phố và tiêm hai hoặc thậm chí ba mũi vaccine để có thể trở lại với thói quen và nhịp sống cũ trong vài tuần gần đây.

Họ đi tàu điện ngầm, ăn nhà hàng, tiệc tùng với bạn bè.

Giờ đây, họ đang phải lần nữa thay đổi thói quen sống thường ngày của mình ngay trước dịp năm mới - vốn là dịp của tiệc tùng, lễ hội, và sum vầy.

Làn sóng dịch mới

Thành phố New York và vùng Đông Bắc xung quanh từng là tâm chấn của làn sóng dịch năm ngoái, hiện lại đối mặt với một làn sóng virus mới. Số ca mắc mới ở bang New York đã tăng gần 60% trong hai tuần qua.

“Mới hồi đầu tuần, tôi thậm chí còn không nghĩ đến tình cảnh này. Đến giờ, tôi cảm thấy sợ hãi”, Deidre Depke (59 tuổi) nói khi đang xếp hàng chờ xét nghiệm ở Upper West Side, Manhattan, hôm 16/12.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở thành phố New York. Ảnh: New York Times.

New York hiện có trung bình hơn 10.600 ca mắc mới mỗi ngày, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác, kèm với đó là sự gia tăng số ca nhập viện.

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính của thành phố đã tăng gấp đôi chỉ trong 3 ngày, từ 3,9% hôm 9/12 lên 7,8% hôm 12/12.

Số ca mắc mới được báo cáo trên toàn tiểu bang riêng ngày 16/12 là 18.276 người, hơn 8.300 người trong số đó ở thành phố New York. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Tuy nhiên, số ca nhập viện chỉ bằng một phần nhỏ so với làn sóng dịch đầu tiên, với khoảng 1.000 người nhập viện ở thành phố New York hiện nay, so với hơn 15.000 người hồi tháng 4/2020.

Bức tranh sức khỏe cộng đồng ở các bang khác cũng ngày càng ảm đạm.

Connecticut đang có trung bình hơn 2.600 ca mới mỗi ngày, tăng từ khoảng 330 ca hồi đầu tháng 11. Rhode Island đang có thêm ca mắc với tỷ lệ cao nhất trên toàn quốc. Michigan, Indiana, Ohio và Pennsylvania có tỷ lệ nhập viện do Covid-19 cao nhất.

Tại New York, Thị trưởng Bill de Blasio công bố 6 bước để giải quyết sự gia tăng ca mắc Covid-19.

Các biện pháp gồm mở rộng khung thời gian và công suất của các điểm xét nghiệm, phân phát miễn phí 1 triệu khẩu trang KN95 và 500.000 xét nghiệm tại nhà thông qua các tổ chức cộng đồng, đẩy mạnh thực thi các quy định về khẩu trang và vaccine tại các doanh nghiệp, và khuyến khích nhiều người New York tiêm vaccine tăng cường hơn.

Theo thống kê của thành phố, chỉ mới 1,5 triệu người New York (chiếm khoảng 22% người trưởng thành) đã được tiêm liều tăng cường. Trong khi đó, 82% người New York trưởng thành được tiêm chủng đủ 2 mũi cơ bản.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio. Ảnh: New York Times.

Ông Blasio ngày 16/12 cho biết: “Chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể số ca Covid-19 trong vài ngày qua. Mọi người cần phải chủng ngừa hoặc tiêm nhắc lại ngay bây giờ. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy đi xét nghiệm ngay. Đây là một tình huống khẩn cấp”.

Các bộ xét nghiệm tại nhà chỉ mới mấy tuần trước còn ế ẩm đang cháy hàng ở nhiều nơi. Văn phòng thống đốc hôm 16/12 đã công bố kế hoạch tạo ra một hệ thống để cư dân có thể yêu cầu nhà chức trách gửi xét nghiệm đến tận nhà.

Mùa lễ ảm đạm

Năm mới đang đến gần, nhưng không khí ảm đạm đang len lỏi dần vào khắp ngõ ngách của thành phố. Một số nhà hàng phải đóng cửa, không phải vì bị ép buộc, mà vì nhân viên của họ đã mắc bệnh hoặc tiếp xúc gần với người dương tính với virus.

Nhiều chương trình biểu diễn ở Broadway tiếp tục bị hủy bỏ vì diễn viên hoặc thành viên đoàn có kết quả dương tính.

Đại học New York đã hủy tất cả buổi tụ họp không cần thiết, từ tiệc mừng đến lễ tốt nghiệp.

Đại học Cornell đã công bố hơn 900 ca nhiễm cộng đồng trong vòng một tuần, dù trường có tỷ lệ tiêm chủng gần như tuyệt đối.

Các công ty và tập đoàn lớn đã loại bỏ mọi bữa tiệc, kế hoạch trở lại văn phòng, hay các cuộc họp trực tiếp, kêu gọi người lao động không tiệc tùng trong kỳ nghỉ lễ.

Những lo lắng quen thuộc bắt đầu trở lại xung quanh mỗi cá nhân.

Họ bắt đầu suy nghĩ về việc nên ra ngoài hay ở nhà, những ai sẽ có mặt trong một buổi gặp gỡ nào đó, những người đó có nguy cơ cao không, đã được tiêm phòng chưa, việc tiêm phòng có thực sự quan trọng không...

Sarah Gancher, một giáo viên, cho biết 8 người bạn của cô nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus trong tuần này dù đã tiêm phòng đầy đủ. “Tôi thực sự đau lòng và lo lắng. Điều này đối với tôi giống như ngày Broadway đóng cửa một lần nữa vậy”.

New York tăng cường kêu gọi người dân tiêm ngừa Covid-19 hoặc tiêm nhắc lại trước làn sóng dịch mới. Ảnh: AP.

Cũng như nhiều người khác, các kế hoạch nghỉ lễ của Clippinger có khả năng bị thay đổi, bao gồm việc đón mẹ lên thăm vào dịp Giáng sinh và năm mới.

“Mẹ tôi có lẽ sẽ chỉ lên đây để kịp hôn mọi người. Trước đây, chúng tôi cùng nhau đi viện bảo tàng và Broadway, đi ăn ở các nhà hàng yêu thích. Năm nay có lẽ không được”, cô nói.

Meera Ilahi (22 tuổi) đã đi xét nghiệm hôm 16/12 sau khi tụ họp cùng một nhóm bạn trước đó 5 ngày. “Tôi hơi lo lắng vì rất nhiều người tôi biết trong buổi tụ họp đó có kết quả dương tính”, cô nói khi chờ đợi kết quả xét nghiệm của mình.

Tristan Ramirez (23 tuổi), đang chờ làm xét nghiệm tại ga tàu điện ngầm trên đường 72 và Broadway, cho biết: “Tôi lo lắng về tài chính của bản thân. Nếu tôi bị ốm và phải nghỉ, tôi sẽ không được trả lương”.

Vivienne Taylor (62 tuổi) đã xếp hàng đợi hàng giờ để được xét nghiệm trước khi lên máy bay vào tối 16/12 để về quê ở Jamaica. “Tôi sẽ chỉ ở nhà”, Taylor nói.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul ngày 16/12 trả lời trong một buổi họp báo: “Không người nào trên Trái Đất này có thể trả lời cho câu hỏi ‘Khi nào thì sự xáo trộn kết thúc?’. Cả tôi cũng không”.

“Chúng tôi yêu cầu mọi người tuân theo quy tắc chung, đó là tiêm phòng và tiêm tăng cường. Mọi người có quyền được sống, và người xung quanh bạn cũng có quyền được sống an toàn”, bà nhấn mạnh.